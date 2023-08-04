  • 31°C
香港時間 : 2023804日 (週五) 12:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【癌症殺手】排便次數突減少+食慾不振　40歲男揭患「瀰漫性胃癌」化療半年後病逝

醫生診症室 12:06 2023/08/04

分享：

分享：

熱門 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

排便突減少+食慾不振，40歲男揭患瀰漫性胃癌，化療半年後病逝。

身體突然出現異狀，可能是患癌警訊。台灣一名40多歲的男子，因排便次數銳減，食慾亦相對降低，結果在多次會診和檢查後，發現竟罹患瀰漫性胃癌（Codex Genetics），最終接受化療半年後不幸病逝。

最新影片推介：

活得健康啲
【活得健康啲】善心仁醫無私為殘疾病童義診 促成天瑜3年來首度眨眼

台灣外科醫生陳榮堅於Facebook個人專頁分享案例，指一名40歲男子原本排便的頻率是每天一次，突然變成兩、三天一次。醫生表示，從醫學上來説，一天排便三次到三天一次均屬於正常頻率。

惟該名男患者依然覺得自己排便的頻率異常，且總是覺得肚子不太舒服，有時還會覺得疲憊，因此擔心可能是肝臟出問題，但他做過大腸鏡檢查、超音波檢查結果都顯示正常。最後他再次求診，醫生幫他抽血發現，其血色素只有11，「有一點低」。

經醫生進一步問診後得知，男患者在出現排便不順的情況後，胃口亦相對變小。於是醫生幫他安排做胃鏡檢查，結果發現他竟罹患瀰漫性胃癌。陳榮堅醫生解釋，一部分胃癌會出現潰瘍，腫瘤界限較明顯，而瀰漫性胃癌屬於整面，腫瘤界限不明顯，且癌細胞擴散速度非常快，癒後較差。

當醫生進行手術時，發現該名男患者的瀰漫型胃癌已經散布在整個腹腔，甚至還波及到連橫結腸。最後醫生研判無法做任何手術，只能做化學治療，但男子半年後仍不敵病魔離世。陳醫生提醒，排便次數改變、食慾不振等症狀雖然都是小事，「但實際上，它有時候潛藏這種會讓你無法挽回致命的危機」。

胃癌常見症狀

胃癌是本港癌症的第6號殺手，根據衞生署資料，以下為7大常見症狀：

點擊圖片放大
+6
+5

據本港衞生署資料顯示，胃癌成因至今雖未明確，但有以下因素會增加患上胃癌風險：

  • 受幽門螺旋桿菌感染
  • 進食鹽醃食物
  • 進食加工肉製品
  • 過重或肥胖
  • 吸煙
  • 飲酒

5類增加胃癌風險食品+7種預防胃癌食物

點擊圖片放大
+7
+6

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【隱形殺手】40歲女子長吃街頭小食患胃癌　醫生揭5類高風險食物【附防癌食物】
14:02 2023/03/17
【隱形殺手】40歲女子長吃街頭小食患胃癌　醫生揭5類高風險食物【附防癌食物】
【癌症殺手】20歲女飲熱水紓緩胃痛半年後確診胃癌　醫生揭4大致癌原因
11:34 2023/03/06
【癌症殺手】20歲女飲熱水紓緩胃痛半年後確診胃癌　醫生揭4大致癌原因
【癌症殺手】腹部1個位置疼痛恐患胃癌　醫生：出現3症狀或屬中末期
15:55 2022/10/25
【癌症殺手】腹部1個位置疼痛恐患胃癌　醫生：出現3症狀或屬中末期

你可能感興趣

【隱形殺手】40歲女子長吃街頭小食患胃癌　醫生揭5類高風險食物【附防癌食物】
14:02 2023/03/17
【隱形殺手】40歲女子長吃街頭小食患胃癌　醫生揭5類高風險食物【附防癌食物】
【癌症殺手】20歲女飲熱水紓緩胃痛半年後確診胃癌　醫生揭4大致癌原因
11:34 2023/03/06
【癌症殺手】20歲女飲熱水紓緩胃痛半年後確診胃癌　醫生揭4大致癌原因
【癌症殺手】腹部1個位置疼痛恐患胃癌　醫生：出現3症狀或屬中末期
15:55 2022/10/25
【癌症殺手】腹部1個位置疼痛恐患胃癌　醫生：出現3症狀或屬中末期
健康問題 胃癌 癌症 醫生 化療 手術 食品 台灣 Facebook

最高瀏覽

【珍惜生命】少女九龍灣Megabox高處墮下　送院搶救不治
16:58 2023/08/03
【珍惜生命】少女九龍灣Megabox高處墮下　送院搶救不治
【鍾培生拳賽】霍哥周永恒擂台對決　公開招募全港素人上台激戰90秒
15:25 2023/08/03
【鍾培生拳賽】霍哥周永恒擂台對決　公開招募全港素人上台激戰90秒
【理想職業】Z世代10大夢想職業排名出爐　不再嚮往做醫生第一名變成風氣
13:56 2023/08/01
【理想職業】Z世代10大夢想職業排名出爐　不再嚮往做醫生第一名變成風氣