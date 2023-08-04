【癌症殺手】排便次數突減少+食慾不振　40歲男揭患「瀰漫性胃癌」化療半年後病逝

▲ 排便突減少+食慾不振，40歲男揭患瀰漫性胃癌，化療半年後病逝。

身體突然出現異狀，可能是患癌警訊。台灣一名40多歲的男子，因排便次數銳減，食慾亦相對降低，結果在多次會診和檢查後，發現竟罹患瀰漫性胃癌（Codex Genetics），最終接受化療半年後不幸病逝。

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台灣外科醫生陳榮堅於Facebook個人專頁分享案例，指一名40歲男子原本排便的頻率是每天一次，突然變成兩、三天一次。醫生表示，從醫學上來説，一天排便三次到三天一次均屬於正常頻率。

惟該名男患者依然覺得自己排便的頻率異常，且總是覺得肚子不太舒服，有時還會覺得疲憊，因此擔心可能是肝臟出問題，但他做過大腸鏡檢查、超音波檢查結果都顯示正常。最後他再次求診，醫生幫他抽血發現，其血色素只有11，「有一點低」。

經醫生進一步問診後得知，男患者在出現排便不順的情況後，胃口亦相對變小。於是醫生幫他安排做胃鏡檢查，結果發現他竟罹患瀰漫性胃癌。陳榮堅醫生解釋，一部分胃癌會出現潰瘍，腫瘤界限較明顯，而瀰漫性胃癌屬於整面，腫瘤界限不明顯，且癌細胞擴散速度非常快，癒後較差。

當醫生進行手術時，發現該名男患者的瀰漫型胃癌已經散布在整個腹腔，甚至還波及到連橫結腸。最後醫生研判無法做任何手術，只能做化學治療，但男子半年後仍不敵病魔離世。陳醫生提醒，排便次數改變、食慾不振等症狀雖然都是小事，「但實際上，它有時候潛藏這種會讓你無法挽回致命的危機」。

胃癌常見症狀

胃癌是本港癌症的第6號殺手，根據衞生署資料，以下為7大常見症狀：

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據本港衞生署資料顯示，胃癌成因至今雖未明確，但有以下因素會增加患上胃癌風險：

受幽門螺旋桿菌感染

進食鹽醃食物

進食加工肉製品

過重或肥胖

吸煙

飲酒

5類增加胃癌風險食品+7種預防胃癌食物

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責任編輯：羅嘉欣