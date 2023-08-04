【本地展覽】C AllStar+周國賢+盧巧音群星加持　《煙花之地》攝影展用一瞬煙花說香港【內附地點】

▲ 本身既是攝影師、老師，同時又曾為不少MV執導的寧炫聲（Riddick Douglas Ning），召集眾星好友，以疫情3年時間借《煙花之地》來比喻身處的地方，帶出一次叫人看後動容的攝影展覽。

這年頭每人手機在手，再加上AI人工智能將相片塑造難分真假的個案倍增，今天人人都可以是攝影師，但相片雖海量的多，卻可以讓觀者在欣賞過後仍然在腦海裏縈繞不散就非常少。

本身既是攝影師、老師，同時又曾為不少MV執導的寧炫聲（Riddick Douglas Ning），在一次外遊目睹煙花盛放過後，忽萌奇想，召集眾星好友，以疫情3年時間借《煙花之地》來比喻身處的地方，帶出一次叫人看後動容的攝影展覽。

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不少人都說一個新冠疫情，令人與事徹底的改變過來，當中有好的、有不好的，對創作人來說或許更可以說是黑暗的3年，Douglas亦不例外，疫情來襲時間表被清空的日子多的是，就連教學的日子亦全以視像進行，但從另一角度來看，亦是多了時間給自己發聲的好機會。

「疫情全港停擺，當時我和大家一樣留在家中防疫，突如其來的空閒，讓我可以停下來思考，我花了一輩子拍攝，其實攝影是甚麼？亂世中攝影又能起甚麼作用？這年間為客人營營役役，花時間用影像為他們說故事。但在這個真空期，我決定作一個沒有他人的意思，只有我自己聲音的企劃。」

煙花為靈感

那麼為何用上煙花為主題？

「在疫情期間，我無意看到疫情前拍攝的煙花照片，於是我決議由煙花出發，拆字繼而聯想『煙』和『花』，拼貼7輯的攝影作品（包括花信風華、蝶戀花開、繁花似錦、火樹銀花、水鏡花月、煙花易冷和花殘月缺），嘗試透過不同的攝影類型和手法，刻畫由初開、綻放、到枯萎的過程，組成一個關於這片《煙花之地》的故事。」

「當然，拍攝上經歷3年時間是漫長的，有些題材經得起時間考驗，但有些概念卻有著極高的時間性，如果在2023年，我還用3年前的想法去說故事的話，未免過於落伍，這短短幾年間實在有著太多變化，歷史更新了，身份不同了，所以我拿走了一些照片，同時也拍攝了新的作品，所以今次大家在《煙花之地》看到的，就是經過時間洗鍊後的成品。」

▲ 集眾人之力的一張相片，相中人包括（由左至右）：模特兒Wilfred Wong、歌手鍾舒祺、舞台劇演員黎濟銘、黃呈欣和樂隊Zpecial的鼓手煒賢。（圖片受訪者提供）

明星加持 望更多人接觸

對於今天每事都要以糖衣般的「娛樂化」去作包裝的時候，《煙花之地》的「牌面」又的確人多勢眾，順手拈來的有歌手C AllStar、周國賢、盧巧音、RubberBand的主音6號、趙學而、鍾舒祺、樂隊Zpecial的鼓手煒賢、舞台劇演員黎濟銘、黃呈欣、與及曾經在米蘭當上Dolce & Gabbana模特兒的Wilfred Wong等，好不熱鬧，這點對「街客」來說應大可滿足，這方面是不是早就計算在內？

「今次7輯作品，每一輯在處理上都刻意來得不同和用不同的方法思考，有用上不同的人物，有靜物的攝影，過程中沒有特別商業上的考慮，因為這一個展覽不是商業project，不過，自己倒是希望作品可以接觸到更廣層面的觀眾，例如如果是喜歡追星的，『繁花似錦』這部分可以滿足到大家，而喜歡看展覽編排、作品上所呈現方法的，其餘6個章節都可以照顧到大家的須要。」

不同章節．我的最愛

的確，《煙花之地》作品上所呈現的方法非常多元化，例如靈感來自「青樓」的「花信風華」，Douglas借用學生相的格式來補捉年輕人愛情下的倔強，將影像移植於通透的網布上。

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就算是直接取材自他一次於日本沖繩之旅拍下的煙花作品，都用上不一樣的手法，將相片配合燈箱然後高掛於展覽天花，讓觀者如像真的看著沖繩的夜空，感受一瞬即逝如像訃聞的告別（沖繩浦添太陽之子祭典後，當地的首里城發生火警，將一切變成頹垣敗瓦），這些別出心裁的展示形式加上場內特設的聲音導航，令一般大眾通常誤解成可以悶出鳥來的攝影展帶來更容易投入心情。

那些作品是你最你喜歡的？

「有很多都喜歡，例如展覽海報中所呈現的白掌花，花蕊的部分其實只有五毫子般的大，出來的效果不少看過的人都說帶點erotic的效果。此外，『水鏡花月』借英國抽象畫家Francis Bacon的畫作為靈感，借用黑房中運用的Sabattier effect，使相片光暗局部反轉，加上拍攝時不須要刻意清晰，少少blur的效果帶出墮落的氛圍，也許這正正是我內心對《煙花之地》的吶喊﹗」

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《煙花之地》展覽

日期：由日起至8月20日

時間：12nn - 7pm（星期一至四）

12nn - 8pm（星期五至日）

地址：尖沙咀彌敦道36-44號重慶大廈地庫慶方NERD Farm Pop Up Gallery

備註：入場可詢問工作人員索取耳筒，備有聲音導航，由攝影師親身向大家解說每幅作品的來龍去脈

記者：何偉雄