【周末好去處】Mira Place舉行4場音樂會　聲夢+造星陣容兼送優惠券

▲ Mira Place年度音樂節「Gimme LiVe 2023」

Mira Place年度音樂節「Gimme LiVe 2023」踏入11周年，今年主題為「So LiVe So Good」，包括四大主題音樂盛會、無限暢飲3大本地美酒、大派超過HK$100萬現金禮券，「泡」擁音樂盛夏！

由8月5日起一連四個星期邀請多位人氣音樂人，把戶外音樂節氣氛帶入商場，集合樂壇新世代音樂人，包括全民造星、聲夢傳奇和中年好聲音歌手：炎明熹、JW王灝兒、許靖韻、全民造星V Taco、力臻、G.Racie王君韾、周吉佩、抖音歌手阿細等現場表演。

▲ 8月5日起一連四個星期舉行。

致力發掘新晉音樂人的Mira Place，更帶來3場「Busking Nights」，逢星期五傍晚以音樂迎接美好週末！

場內亦為樂迷準備「So Cheers So Good」，入場觀眾可憑指定Gimme LiVe紀念杯或憑商場HK$100電子消費品嚐3大本地精釀手工啤、氣泡蜂蜜酒及雞尾酒。

音樂節期間，Mira Place亦為樂迷大派「Happy-LiVe-Pass」，總值超過HK$100萬商戶電子禮券及商場現金券！

在場內掃瞄指定宣傳牌QR Code、或於Mira Place網頁、App或商場社交媒體進入指定連結，每人即可獲贈高達2,000元商戶電子禮券！

當中包括：潮人必逛服飾店— OHIO以及HISSO 100元現金禮券、扮靚姊妹最愛— 研學美肌500元現金禮券等等，部分現金禮券更無消費限制！於商場中庭掃瞄指定宣傳牌，更可獲20元商場現金券！

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記者：區家歷