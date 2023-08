【恩愛夫妻】朱千雪與老公慶祝結婚4周年　兩夫婦青梅竹馬緣份早定

朱千雪(Tracy)與丈夫昆倫(Justin)結婚4周年!昨晚(8月3日),千雪在IG分享與老公Justin以巴黎鐵塔為背景的合照,二人笑容一致,而Justin則從後擁緊千雪,甜蜜滿瀉!

千雪與老公重回訂婚地

千雪難得上載夫妻合照,並寫道:「Got engaged in Paris, then a year of wedding planning, three years of covid restrictions and now we are back again. Happy 4 year anniversary. (在巴黎訂婚,然後是一年的婚禮策劃、三年的新冠限制,現在我們又回來了。四周年快樂。)」

岑杏賢、湯洛雯、高海寧、洪永城、楊潮凱等也有留言祝賀,又指二人十分甜蜜。

▲ 千雪、Justin結婚4周年!(IG圖片)

緣份早定

當日,千雪在31歲生日公布婚訊,千雪與Justin拍拖5年,但其實二人早在嬰兒時已「認識」,十分有緣。

兩家人更是世交,連生日也只相差三日,而且更是同一間醫院出生。她在IG分享道:

When we first met we weren't even children, we were just babies. 👶🏻 Our moms checked into the same hospital room, and gave birth to us just 3 days apart. For years we kept in touch through our families, celebrating many birthdays together until we were old enough to be friends on our own. 🎂 Now, we are ready to build a life and one day to have a family of our own. ❤️💍

(我們初認識時我們剛出生。我們的媽媽選擇了在同一間醫院房生小孩,也很巧地相隔三天就生了她們的第一個兒子和第一個女兒。 當小孩時我們都是靠媽媽才會接觸,但現在我們長大了...我們懂得建立屬於我們的友誼,屬於我們的感情,而現在也要開始建立屬於我們的生活。)