【恩愛夫妻】朱千雪與老公慶祝結婚4周年 兩夫婦青梅竹馬緣份早定
朱千雪（Tracy）與丈夫昆倫（Justin）結婚4周年！昨晚（8月3日），千雪在IG分享與老公Justin以巴黎鐵塔為背景的合照，二人笑容一致，而Justin則從後擁緊千雪，甜蜜滿瀉！
【法律界女神】朱千雪首次擔任演講嘉賓 表現自信淡定被讚魅力不減
千雪與老公重回訂婚地
千雪難得上載夫妻合照，並寫道：「Got engaged in Paris, then a year of wedding planning, three years of covid restrictions and now we are back again. Happy 4 year anniversary. （在巴黎訂婚，然後是一年的婚禮策劃、三年的新冠限制，現在我們又回來了。四周年快樂。）」
岑杏賢、湯洛雯、高海寧、洪永城、楊潮凱等也有留言祝賀，又指二人十分甜蜜。
緣份早定
當日，千雪在31歲生日公布婚訊，千雪與Justin拍拖5年，但其實二人早在嬰兒時已「認識」，十分有緣。
兩家人更是世交，連生日也只相差三日，而且更是同一間醫院出生。她在IG分享道：
When we first met we weren't even children, we were just babies. 👶🏻 Our moms checked into the same hospital room, and gave birth to us just 3 days apart. For years we kept in touch through our families, celebrating many birthdays together until we were old enough to be friends on our own. 🎂 Now, we are ready to build a life and one day to have a family of our own. ❤️💍
（我們初認識時我們剛出生。我們的媽媽選擇了在同一間醫院房生小孩，也很巧地相隔三天就生了她們的第一個兒子和第一個女兒。 當小孩時我們都是靠媽媽才會接觸，但現在我們長大了...我們懂得建立屬於我們的友誼，屬於我們的感情，而現在也要開始建立屬於我們的生活。）
千雪成執業大律師
奪2012年港姐季軍後入行的千雪，在2015年時她向TVB請假1年到中大修讀企業傳播社會科學系碩士學位，並於2016年畢業。翌年9月再修讀香港城市大學法律博士學位。
她於2020年正式轉行成為執業大律師，於著名的律師行掛牌成為法律界之花。
千雪老公家底豐厚
Justin於澳洲讀醫，是名放射學顧問醫生，而且家底豐厚，Justin的父親是茶莊「祺棧茶行」的老闆。
雖然Justin與千雪自小便認識，可是二人在5年前才開始拍拖，千雪跟Justin是兒時好友，她曾經接受媒體訪問時指出長大後，跟男友慢慢深入了解認識，覺得雙方性格及價值觀很相似，故最終由好朋友發展成情侶。
最新影片推介：吳岱融專訪
精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R
撰文 : TOPick柴犬出動