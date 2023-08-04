【慳錢大法】生活開支大增購物諗過度過　資深超市員工教3招慳錢買餸法

▲ 外國資深超市員工分享3招慳錢買餸貼士。

經營一個家庭不容易，生活開支愈來愈大，購物買餸要諗過度過，避免不小心花費多了。有外國資深超市員工分享3招慳錢買餸貼士，積少成多，更指慳到的錢足夠家庭旅遊。

據外媒報道，Shannyn Allen是一位熱愛旅行的媽媽及理財達人，她曾在H-E-B連鎖超市任職，因此掌握了一些購物慳錢和儲蓄秘訣，使她能夠將省下的錢作為家庭旅行基金。她在旅遊生活頻道The Wonder Lustre上紀錄了以下3大慳錢法︰

1. 下載超市App

現在大多數超市也有自己的App，Shannyn認為許多消費者沒意識到，超市通常只為App用戶提供特定的優惠。她提醒大家在出發購物前，確保已下載最新版的App，並保存了想要的優惠。

她補充，可以在App將洗衣或個人護理用品的優惠合併，並將廠商的優惠券結合一起用，便可以找到最划算的付款組合。

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2. 加入超市facebook群組

facebook群組包羅萬有，甚至涵蓋所有優惠內容。Shannyn指大家未必留意到經常光顧的超市可能有專頁或群組，現在是時候緊貼其社交平台，就能發現當中有不少優惠資訊。

Shannyn解釋，熱衷追求優惠的人不時尋找最優惠的價格，他們可能已為你做好功課，並在facebook群組分享最新發現。她鼓勵大家購物前先察看群組裡有否新帖文，亦確保自己已開啟超市群組的通知，在購物前記得先看看有否適合的優惠。

3. 趁周一或周二購物

一位前超市員工稱，大多數人在周末購物，因此肉類等產品的價格往往會更高。然而，超市通常會在周一或周二推出折扣的肉類。如果在周初看到肉類的促銷價，並不意味著它有問題，相反它只是要快速食用或冷凍即可。

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責任編輯︰王明芳