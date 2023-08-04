【破毒強人】金牌綠葉演出多年憑實力奪最佳男配　曾歷種種不幸韋家雄樂觀面對逆境

▲ 韋家雄於TVB劇《破毒強人》首集出場便失蹤。

TVB劇《破毒強人》內藏不少演技不俗的綠葉演員，首集出場便失蹤的韋家雄雖然目前的戲份不多，但已引起觀眾注意和討論，可見他很受大家歡迎。

曾於2015年《萬千星輝頒獎典禮》中奪得最佳男配角的韋家雄從事影視行業多年，演過多個令人印象深刻的角色，實力備受認可。

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演員之路

韋家雄於《破毒強人》中飾演毒品調查科警長「波哥」陳子波，於首集為鄭福田（蔣志光）帶走證物房毒品後失蹤，波哥其後遇上車禍，以及被禁錮及砍下一隻手和一隻耳朵。

現年58歲的韋家雄自1989年便開始當臨時演員，先後加入過亞洲電視及無綫電視，活躍於影視圈多年。

直到2015年，他憑《梟雄》的麥瀚林奪得《萬千星輝頒獎典禮》的最佳男配角，實力備受肯定。

2020年，他在《木棘証人》中首度擔正男主角，演出獲觀眾注意。

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經歷種種不幸

出身基層兼單親家庭的韋家雄於13歲時曾做非法童工賣點心幫補家計，自小便十分捱得。

他約20歲時曾結婚並育有一子，可惜最終離婚收場，作為單親爸爸的他獨力照顧兒子。

韋家雄於2008年曾暫別電視圈，轉跟朋友一起投資LED燈生意，可是其日籍拍檔於2011年遇上日本大地震全家身亡，欠下一身債的韋家雄為了還錢便兼職做搬運。

縱然人生中遇上多個難關，韋家雄始終樂天知命：「我覺得開心能醫百病，有人講過脾氣好，運程自然好，我信的。」

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再婚娶「銀行之花」

樂觀正面的性格令韋家雄從沒覺得自己經歷過低潮期：「人生道路始終要行，不覺得做生意蝕了錢就是低潮，我出生是還不是尿片也不帶一條在身？路還是要繼續走，不開心對事件沒有幫助的，就當作那筆錢由我保管完，交給另一個人再保管，怨天怨地也沒用。」

2018年，韋家雄遇上比他年輕20年的「銀行之花」鄧楚雅（Keynes），二人同年結婚成家。

成為幸福人夫後，韋家雄不時與太太甜蜜放閃，人前人後都十分恩愛。

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