【港式美食】德國寶與香港文創品牌合作　推出「二人懷舊香港三層下午茶」

▲ 二人懷舊香港三層下午茶」現時優惠價$238起 / 2人份

位於銅鑼灣Fashion Walk的德國寶Lifestyle旗艦店內的Happy Kitchen Café & Bar，特別與香港文創時尚服裝品牌SPARKLE by KAREN CHAN聯乘，推出以紅白藍及懷舊香港為主題的全新「二人懷舊香港三層下午茶」，讓您可品嚐各式各樣的懷舊酥餅、掃街小食以及茶餐廳經典飲品，帶您穿越時光，回到童年回憶中的青蔥歲月！.

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「二人懷舊香港三層下午茶」一共設有三個主題的美食，包括掃街小食 (港式雞蛋仔 1份、魚肉燒賣 2串、大大粒魚蛋 2串)、懷舊糕點（一口金箔鮑魚酥 2件、老婆餅 2件、合桃酥 1件）和茶餐廳經典（黃金西多士 1份、奶茶或咖啡* 2杯另加$20可轉紅豆冰）。現時優惠價$238起 / 2人份（價格已包括加一服務費）。

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現凡訂座，即可免費獲得SPARKLE by KAREN CHAN現金禮券2張（總值$200），可於德國寶Lifestyle旗艦店內的SPARKLE COLLECTION Concept Shop選購各款以「懷舊香港Nostalgic hk」為主題的產品系列！快啲約埋家人、朋友嚟Happy Kitchen Cafe & Bar，在鬧市中的隱世秘境體驗最地道的港式風味，打吓咭、傾吓計，一邊細數快樂時光，一邊品嚐回憶中的味道！

凡於Happy Kitchen Café & Bar惠顧「3層香港情懷主題 雙人下午茶」或任何消費折實滿$200，即可免費獲贈《好味香港2.0》啤牌乙副（價值$99）！52張啤牌帶您食勻全香港、九龍、新界的地道特色美食，囊括茶樓、掃街、大排檔及甜品舖4大主題共52間香港必吃食店推薦，啤牌上更特設中文、英文及廣東話拼音，讓您邊玩、邊食、邊學！

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責任編輯︰陳珈希