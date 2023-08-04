【阿晶自殺】兩年前預言加蔥淫邪曾勸戒女色　七師傅教兩招化解：每日對住阿晶嘅相......

▲ 七師傅神預言加蔥會因淫邪出事，曾勸喻戒女色。

YouTube頻道微辣的前經理人兼KOL阿晶（Jane）輕生離世，阿晶在個人社交平台剖白受抑鬱等情緒病纏繞4年，表示自己曾遭恐嚇、網絡欺凌，甚至被舊愛加蔥強迫墜胎等。

阿晶離開微辣前，跟加蔥是一對情侶，他們拍拖至前年分手收場，當時加蔥以自己是不婚主義為由向跟阿晶分手，但其後有指加蔥曾逼阿晶墜胎，不過加蔥否認並指墜胎是二人的共識。

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分手後不久，加蔥與微辣另一成員儀仔拍拖，去年9月更向儀仔求婚，對「不婚」自打嘴巴。而阿晶遺言帖文的相片，穿上婚紗拿著手槍，正正與加蔥求婚時拿著手槍的相片成呼應。

有網民翻出兩年前七師傅接受加蔥訪問的昔日訪問片段，七師傅曾勸喻加蔥要戒女色，預言若遇到「撩起把火嘅嘢會變淫邪」，神預言加蔥衰淫邪迫墮胎。

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曾勸戒女色

當時加蔥向七師傅了解佛堂提供甚麼服務，七師傅第一句已表示「超渡嬰靈」，隨後加蔥問對方自己是否淫邪，七師傳直言：「你依家對住我淫邪唔起，當你遇到其他嘢撩起你把火嘅咪淫邪得起囉！」

更多番叮囑男士要戒色，加蔥問是否不要跟女性亂搞關係，七師傅說：「如果磁場唔好嘅女仔，你哋搞埋一齊，佢啲唔好啲運都會過埋畀你㗎！」

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3千個頭+出家

對於阿晶不幸離世，七師傅稱因是修行人，要普渡衆生愛所有人，即使犯淫邪的也會愛。她向傳媒表示沒有加蔥聯絡，因此沒有主動關心對方。

至於給加蔥化解厄運的建議，她表示要先為前度超渡，每日由早到晚對住阿晶的相片叩3千個頭，誠心懺悔，更要修心養性。她亦曾向另一傳媒表示，建議加蔥出家努力修行，便能一一化解。

▲ 七師傅建議加蔥為前度超渡，每日由早到晚對住阿晶的相片叩3千個頭。

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