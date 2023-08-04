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【牙膏迷思】越多泡不代表刷得越乾淨　牙醫拆解4大常見牙膏迷思

保健美顏 12:56 2023/08/04

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熱門 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

台灣有牙醫拆解牙膏4大迷思，指出刷牙並非越多泡就越乾淨。

刷牙是每天早上的指定動作，但卻不是每個人都知道牙膏的正確用法。台灣就有牙醫拆解牙膏常見的4大迷思，避免造成牙齒清潔上的錯誤。

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台灣牙醫劉馥萱上周五（7月28日）在其Facebook專頁上發文，指出大部分人都知道要每天刷牙才能擁有健康牙齒，但即使是成年人亦可能對每天使用的牙膏有不少誤會；有些誤會無傷大雅，有些卻會令人混淆牙膏的正確使用方式，因此發文拆解常見的4大迷思。

1. 牙膏用量越多越好

事實上，牙膏的清潔成分是根據推薦用量設計的，用量越多並不會增加清潔效果，適量使用便已足夠清潔牙齒，過量牙膏反而容易造成牙齒表面殘留。

2. 刷牙要像廣告一樣多泡泡

泡泡主要是市場營銷手法，其多寡並非衡量清潔效果的指標，更不代表清潔能力。正確的刷牙方法比泡泡更重要。

3. 牙膏一定要含氟

氟是保護牙齒的重要成分，但不是必須選擇。氟對於預防蛀牙非常有效，但若擔心過量攝取或對氟過敏，市面上亦有非氟成分的選擇。

4. 味道越涼感覺越乾淨

牙膏的涼感並非與清潔效果掛勾。許多牙膏加入了涼感成分，如薄荷或薄荷醇，這些成分能給予使用者清新的口腔感受，但這種涼感並不等同於牙齒的清潔程度，清潔效果主要取決於牙膏的有效成分和正確刷牙技巧。

那麼到底該如何挑選牙膏？消委會去年曾檢測30款牙膏普通及兒童牙膏，TOPick就整理出11款總評獲5星的普通牙膏名單，消費者不妨參考。

普通含氟牙膏

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品牌產品名稱聲稱來源地大約零售價
Sensodyne 舒適達舒適達清涼薄荷配方牙膏泰國$40
Parodontax 牙齦適牙齦適牙齦護理牙膏原味配方泰國$34
MARVISToothpaste (Sweet&Sour Rhubarb) 酸甜大黃牙膏意大利$78
NONIOToothpaste Clear Herb Mint 無口氣牙膏清涼薄荷味日本$20
LGHimalaya Pinksalt Pumping Toothpaste (Ice Calming Mint) 喜馬拉雅山粉紅鹽牙膏 (冰涼薄荷味)韓國$20
OkinaAlways Sensitive Protect 抗敏感多重護理美白牙膏日本$65
LGW.H.A.T. 竹鹽護齦防敏牙膏韓國$20

普通不含氟牙膏

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品牌產品名稱聲稱來源地大約零售價
Pien Tze Huang片仔癀Max Pro-Gum Care Toothpaste Pro (Fresh Mint) 牙火清清火護齦牙膏(冰爽薄荷)-$39
MujiTooth Gel日本$40
Dr. Bronner'sPeppermint All-one Toothpaste 有機薄荷美白牙膏美國$68
Dentiste Plus WhiteHygienic & Herbapeutic Toothpaste泰國$90

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責任編輯：羅嘉欣

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