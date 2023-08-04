【幸運之神】幸運抽中4400萬三層高豪宅　7旬婆婆決定出︰錢留給子孫

▲ 幸運抽中豪宅後，7旬婆婆決定出售，把錢留給子孫。

豪宅是不少人的夢想之家，英國一名7旬婆婆今年5月花了25英鎊（約250港元）參加房屋抽獎活動，沒想到幸運抽到價值450萬英鎊（約4400萬港元）的3層樓豪宅，事隔3個月，她因一個原因決定出售這幢房子。

據英國媒體報道，今年5月，來自英國埃塞克斯（Essex）的74歲婆婆June Smith花了25英鎊參加「奧馬茲百萬英鎊房屋抽獎活動」，竟抽中位於康沃爾郡海濱的3層6房河景豪宅，據悉，該房產價值450萬英鎊，是英國史上抽獎中最大的房屋獎品，而且免抵押貸款、涵蓋所有印花稅和法律費用。

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該豪宅地理位置佳，佔據著福伊河口的高位置，能享有一覽無遺的河景，而且擁有落地玻璃窗的主客廳，可以欣賞河口壯麗的景色，還有時尚的廚房和飯廳，花園盡頭還設有一間瑜珈室。

▲ 豪宅可以飽覽河畔景色。（影片截圖）

June Smith育有3名孩子和6名孫子，去年她74歲丈夫Ron因心臟病離世，兩人結婚42年，她深信自己獲獎背後，是有已故丈夫在天上的眷顧，

Ron一直希望我們一家人在經濟上有保障，而這間屋給了我們這種保障。

當她獲得這個鉅獎時，還沒有決定如何處理，當時地產經紀預計，這間豪宅每月租金在5000至7000英鎊（約5至7萬港元），旺季時最高可達1.4萬英鎊（約14萬港元）。June當時指會保留房子一段時間，沒想到短短3個月，她就決定出售房子。

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目前該房產已在房地產網站RightMove上，標價為450萬英鎊，與June獲獎時估價相同。June表示，抽中這間豪宅是不可思議的經歷，至今她仍覺得難以置信，她和家人在那裡度過了愉快的假期後，決定離開夢想之家。

我知道贏得這幢房子將改變我全家人的生活，這就是為什麼我現在決定賣掉，因為我想用這筆錢，幫助我所有的孩子和孫子開啟人生的下一個篇章。

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責任編輯：王明芳