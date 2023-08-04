【器官捐贈】腎衰竭爸爸要求捐腎　兒子不滿情緒勒索3大原因拒捐

▲ 腎衰竭爸爸要求兒子捐腎，兒子不滿被情緒勒索，3大原因獲網民力撐。（《開心速遞》劇照）

器官捐贈屬個人意願，不應強迫任何人為自己捐贈。一名31歲男子的父親患上腎病，父親希望他到醫院進行測試，準備捐腎給他。但是，父親一直偏愛哥哥，男子亦超重患有高血壓，還有一名年幼孩子需要撫養，因而不想捐腎給父親，甚至不願意到醫院檢查。

男子在「Reddit討論區」發帖表示，自己有3個兄弟姊妹，但是只有哥哥得到父親的重視，父親甚至會嘲笑他超重，他與父親之間沒有太多感情。

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男子因超重而被檢查出高血壓，他沒有選擇告知家人，而是修讀護士課程，希望可以照顧自己，亦可以在將來有穩定收入撫養自己年幼的孩子。

男子父親是糖尿病患者，亦有慢性腎臟病，近日因腎衰竭跡象，醫生建議他洗腎。母親及其他3個兄弟姊妹都到醫院進行捐贈測試，希望能夠藉捐腎減輕父親痛苦。

父親留意到男子沒有進行測試，致電直接詢問是否會捐腎。男子因不願意亦自覺不適合捐贈，只好無奈回答會為父親尋找合適腎臟。

帖子引起網民紛紛討論，大多支持樓主決定，認為他毋須受到情緒勒索，「無人可以強逼他人捐腎，包括父母」、「捐腎者需要良好健康，如果健康欠佳，的確切勿強迫自己捐腎」、「他都沒有對你好，不想捐都正常吧，而且你身體差，又在讀書，又有孩子要照顧」。

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責任編輯︰王明芳