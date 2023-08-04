【治癌希望】美國成功研發新藥 　「AOH1996」能殺死70種癌症細胞

▲ 美國成功研發新藥， 「AOH1996」能殺死70種癌症細胞。

消滅癌症不再是遙遠夢想！美國最大癌症研究機構於早前宣布，他們已成功研發出一粒名為「AOH1996」的小藥丸。而這粒藥丸最大特點便是能夠殺死多達70種實體癌症細胞、腫瘤，同時不傷害其他細胞，故又被認為是未來10年內治癒癌症的新希望。

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根據報道，洛杉磯希望之城醫療中心（City of Hope Medical Center）其轄下研究團隊指DNA內有一種特殊的蛋白質「增殖細胞核抗原」（簡稱PCNA），負責複製、修補、染色質重塑和細胞週期調控的蛋白質，也就是負責控制癌細胞或腫瘤的增長。而新研發的藥物「AOH1996」則可以作為標靶藥，通過影響PCNA，以及阻止有缺陷的DNA複製來「從根本殺死癌細胞」，不只可以抑制腫瘤生長，或與其他癌症治療結合使用，更重要的是「不會產生毒性」。

目前「AOH1996」已在實驗室中對70種不同的癌細胞（包括來自乳腺癌、前列腺癌、腦癌、卵巢癌、宮頸癌、皮膚癌和肺癌的癌細胞）進行了測試，發現對所有癌細胞均有效，預計要進行為期至少2年的臨床實驗。

▲ 使用AOH1996後的對照圖，使用前（左）和使用後（右）的癌細胞群分別。

首名參與測試的病患於去年10月才服用了藥物，該藥物仍需經過嚴格的安全性和有效性測試以及大規模臨床試驗後才能廣泛投入臨床治療中，但科學家仍樂觀地認為，此藥物能在10年內治癒癌症。而藥物名稱AOH1996的由來，據了解是為了紀念一名因神經母細胞瘤而病逝的女孩Anna Olivia Healy。

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責任編輯：羅嘉欣