  • 31°C
香港時間 : 2023804日 (週五) 12:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【鍾培生拳賽】林作透露鍾培生誠邀參與拳賽 　一個原因遺憾不能再打拳

娛樂 12:12 2023/08/04

分享：

分享：

熱門 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

鍾培生將舉辦《培生擂台無敵盃2023》邀請藝人霍哥對決周永恒，亦舉行香港前所未有無門檻拳擊大賽，公開招募全港素人上台激戰90秒，將拳擊運動在本地推上另一個台階。

《培生擂台無敵盃2023》記者會將於下周一（8月7日）在灣仔君悅酒店舉行，將宣布拳擊賽事擇要，主辦人鍾培生會致辭。據知霍哥的拳酬收6位數，而周永恒則會袋5位數。

【鍾培生拳賽】霍哥周永恒擂台對決　公開招募全港素人上台激戰90秒

因眼睛問題不能再打拳

至於曾袋100萬拳酬跟鍾培生的林作，透露對方有邀請參與，承認二人有洽談，更指今次拳酬更會多過上次100萬。

但林作遺憾宣布自己不能再打拳，全因他的眼睛問題：「醫生認為我恢復進度良好，在預期內，需要大概半年時間全面康復。不過以後，不能再進行會撞到頭部的運動，包括拳擊了。醫生表示，沒有直接原因造成我視網膜脫落，除了我高度近視本身是因素外。但兩年前的拳擊運動，絕對是令我更大機會出事的原因。」

他續說：「作為香港史上最高拳酬拳手，我只能表示遺憾，不能再參與了。珍惜生命，遠離打拳！」林作表示眼睛比錢重要，不過他指願意以其它方式參與，最緊要長做長有。

林作以後不可再打拳。

裕美與林作媽媽關係緩和

另外，林因視網膜脫落而需接受緊急手術，女友裕美在旁悉心照顧，成功打動了林作媽媽。至於今天是林作母親的70歲大壽，林作在網上透露母親破天荒邀請裕美參與壽宴，似乎關係有所緩和。

點擊圖片放大
+9
+8

最新影片推介：吳岱融專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】吳岱融計劃與鍾淑慧到泰國退休　分享夫婦之道：別將缺點放大

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【抽水王】林作視網膜脫落急做手術　裕美成功融化未來奶奶
11:42 2023/07/18
【抽水王】林作視網膜脫落急做手術　裕美成功融化未來奶奶
【抽水王】裕美為男友洗頭獲網民加分　林作手術後感激女友：多謝悉心照料
11:39 2023/07/21
【抽水王】裕美為男友洗頭獲網民加分　林作手術後感激女友：多謝悉心照料
【鍾培生拳賽】霍哥周永恒擂台對決　公開招募全港素人上台激戰90秒
15:25 2023/08/03
【鍾培生拳賽】霍哥周永恒擂台對決　公開招募全港素人上台激戰90秒

你可能感興趣

【抽水王】林作視網膜脫落急做手術　裕美成功融化未來奶奶
11:42 2023/07/18
【抽水王】林作視網膜脫落急做手術　裕美成功融化未來奶奶
【抽水王】裕美為男友洗頭獲網民加分　林作手術後感激女友：多謝悉心照料
11:39 2023/07/21
【抽水王】裕美為男友洗頭獲網民加分　林作手術後感激女友：多謝悉心照料
【鍾培生拳賽】霍哥周永恒擂台對決　公開招募全港素人上台激戰90秒
15:25 2023/08/03
【鍾培生拳賽】霍哥周永恒擂台對決　公開招募全港素人上台激戰90秒
林作 裕美 鍾培生 周永恒 娛樂行業 娛樂人物職業 拳擊

最高瀏覽

【珍惜生命】少女九龍灣Megabox高處墮下　送院搶救不治
16:58 2023/08/03
【珍惜生命】少女九龍灣Megabox高處墮下　送院搶救不治
【鍾培生拳賽】霍哥周永恒擂台對決　公開招募全港素人上台激戰90秒
15:25 2023/08/03
【鍾培生拳賽】霍哥周永恒擂台對決　公開招募全港素人上台激戰90秒
【理想職業】Z世代10大夢想職業排名出爐　不再嚮往做醫生第一名變成風氣
13:56 2023/08/01
【理想職業】Z世代10大夢想職業排名出爐　不再嚮往做醫生第一名變成風氣