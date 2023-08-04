【鍾培生拳賽】林作透露鍾培生誠邀參與拳賽 　一個原因遺憾不能再打拳

鍾培生將舉辦《培生擂台無敵盃2023》邀請藝人霍哥對決周永恒，亦舉行香港前所未有無門檻拳擊大賽，公開招募全港素人上台激戰90秒，將拳擊運動在本地推上另一個台階。

《培生擂台無敵盃2023》記者會將於下周一（8月7日）在灣仔君悅酒店舉行，將宣布拳擊賽事擇要，主辦人鍾培生會致辭。據知霍哥的拳酬收6位數，而周永恒則會袋5位數。

【鍾培生拳賽】霍哥周永恒擂台對決 公開招募全港素人上台激戰90秒

因眼睛問題不能再打拳

至於曾袋100萬拳酬跟鍾培生的林作，透露對方有邀請參與，承認二人有洽談，更指今次拳酬更會多過上次100萬。

但林作遺憾宣布自己不能再打拳，全因他的眼睛問題：「醫生認為我恢復進度良好，在預期內，需要大概半年時間全面康復。不過以後，不能再進行會撞到頭部的運動，包括拳擊了。醫生表示，沒有直接原因造成我視網膜脫落，除了我高度近視本身是因素外。但兩年前的拳擊運動，絕對是令我更大機會出事的原因。」

他續說：「作為香港史上最高拳酬拳手，我只能表示遺憾，不能再參與了。珍惜生命，遠離打拳！」林作表示眼睛比錢重要，不過他指願意以其它方式參與，最緊要長做長有。

▲ 林作以後不可再打拳。

裕美與林作媽媽關係緩和

另外，林因視網膜脫落而需接受緊急手術，女友裕美在旁悉心照顧，成功打動了林作媽媽。至於今天是林作母親的70歲大壽，林作在網上透露母親破天荒邀請裕美參與壽宴，似乎關係有所緩和。

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