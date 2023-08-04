【中大改革】議員追問段崇智為何未出席會議　「點解有事要來立法會就病」

▲ 審議中大校董會改組的立法會修例草案委員會今日舉行第3次會議。（林宇翔攝）

中大校長段崇智因病假，未出席立法會有關中大校董會改組草案委員會會議，多位議員不滿批評，形容立法會非「洪水猛獸」，又質問「點解要黎立法會就病？」

中大發言人昨日回應傳媒指，段崇智飲昨日進行醫療程序，醫生建議其今日休假。委員會主席梁美芬今日再追問校董會主席查逸超，有否了解段崇智為何今日會缺席會議？

查逸超回應稱，他十分希望校長可以出席會議，亦認為校長有責任出來解釋，周二曾經書面聯絡段崇智，但段崇智翌日回覆指今日和昨日均是病假，所以不能出席會議。

選委界立法會議員管浩鳴關注，如果段崇智在周二已一早請了病假，即病情似乎不太嚴重。他指經過上周的立法會會議後，中大暴露了更多的管治問題，直言「管治連幼稚園都不如」。管浩鳴強調立法會並不是洪水猛獸，立法會議員也十分客氣，大家都只是想關心中大的問題，給段崇智一個機會去解釋。

工聯會立法會議員梁子穎則反問，「點解有事要來立法會就病？」質疑段崇智還是否有能力帶領大學。

查逸超：大學曾發20萬封電郵給校友詢問意見

另外，會上梁美芬提到，收到一些海外的中大校友向她投訴，稱收到中大發出的電郵，內容是邀請參與網上聯署支持3位校董提出的方案，梁美芬指該些校友對此感到十分反感。

梁子穎稱，不明白為何有大量的海外校友會收到電郵，質疑大學裏是否存在有人濫用資料用電郵聯絡校友，爭取他們的聯署支持。有份提出修例的自由黨議員張宇人亦關注中大有否將舊生的電話給3位提出聯署的人作廣傳用途及是否有人濫用電郵。

查逸超指校董會會議上未曾就電郵討論的用途作討論，但確認大學曾發過20萬封電郵給校友，訽問他們對2016改革方案和今次的方案有何意見。

吳樹培被停職？查逸超：正跟進無補充

選委會立法會議員鄧飛表示對查逸超上次會議公開校董會內情的勇氣表示讚許，他關注有傳中大副校長（行政）及秘書長吳樹培秘書長被暫停校董會秘書職務的傳聞是否真確。鄧飛亦表示曾收到通訊軟件whatsapp邀請參與網上聯署。

查逸超稱解決管治問題只是他擔任主席的職責，對於吳樹培被停職的消息，他僅表示正跟進事件，沒有任何補充。

▲ 中大大學校董會主席查逸超。（林宇翔攝）

▲ 中文大學校董會副主席陳德霖。（林宇翔攝）

▲ 法案委員會主席梁美芬。（林宇翔攝）

▲ 自由黨立法會議員張宇人。（林宇翔攝）

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記者：戴朗希