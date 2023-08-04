【中大改革】議員追問段崇智為何未出席會議　「點解有事要來立法會就病？」

▲ 審議中大校董會改組的立法會修例草案委員會今日舉行第3次會議。（林宇翔攝）

中大校長段崇智因病假，未出席立法會有關中大校董會改組草案委員會會議，多位議員不滿批評，形容立法會非「洪水猛獸」，又質問「點解要黎立法會就病？」

中大發言人昨日回應傳媒指，段崇智飲昨日進行醫療程序，醫生建議其今日休假。委員會主席梁美芬今日再追問校董會主席查逸超，有否了解段崇智為何今日會缺席會議？

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查逸超回應稱，他也十分希望校長可以出席會議，亦認為校長有責任出來解釋。他指上周五收到立法會秘書處邀請段崇智出席會議的信件，但在本周二早上的死線仍未收到回覆。查逸超表示他在周二亦曾經書面聯絡段崇智，但段崇智翌日回覆指今日和昨日均是病假，所以不能出席會議。

選委界立法會議員管浩鳴關注，如果段崇智在周二已一早請了病假，即病情似乎不太嚴重。他指經過上周的立法會會議後，中大暴露了更多的管治問題，直言「管治連幼稚園都不如」。管浩鳴強調立法會並不是洪水猛獸，立法會議員也十分客氣，大家都只是想關心中大的問題，給段崇智一個機會去解釋。

工聯會立法會議員梁子穎則反問，「點解有事要來立法會就病？」質疑段崇智還是否有能力帶領大學。

梁振英：醫生紙躲過初一過不了十五

全國政協副主席、前特首梁振英則在社交平台隔空指責段崇智以「醫療程序」後休假為由未出席立法會。「8月1日前約了8月4日看醫生，8月1日知道立法會開會，當日打個電話，將看醫生的預約時間改為8月5日不可以嗎？」稱用「醫療程序」和醫生紙躲避，過得初一過不了十五。

查逸超：大學曾發20萬封電郵給校友詢問意見

另外，會上梁美芬提到，收到一些海外的中大校友向她投訴，稱收到中大發出的電郵，內容是邀請參與網上聯署支持3位校董提出的方案，梁美芬指該些校友對此感到十分反感。

梁子穎稱，不明白為何有大量的海外校友會收到電郵，質疑大學裏是否存在有人濫用資料用電郵聯絡校友，爭取他們的聯署支持。有份提出修例的自由黨議員張宇人亦關注中大有否將舊生的電話給3位提出聯署的人作廣傳用途及是否有人濫用電郵。

查逸超指校董會會議上未曾就電郵討論的用途作討論，但確認大學曾發過20萬封電郵給校友，訽問他們對2016改革方案和今次的方案有何意見。

吳樹培被停職？查逸超：正跟進無補充

選委會立法會議員鄧飛表示對查逸超上次會議公開校董會內情的勇氣表示讚許，他關注有傳中大副校長（行政）及秘書長吳樹培秘書長被暫停校董會秘書職務的傳聞是否真確。鄧飛亦表示曾收到通訊軟件whatsapp邀請參與網上聯署。

查逸超稱解決管治問題只是他擔任主席的職責，對於吳樹培被停職的消息，他僅表示正跟進事件，沒有任何補充。

在會議後，查逸超被追問陸觀豪辭任校董職務是否與中大校董會改組有關，他回應稱自己也在了解中。

梁美芬：對有人抹黑立法會議員工作感不滿

梁美芬在會後見記者時表示，今次觸發立法會議員提出修訂主要源於兩大事件，包括中大校長續約和更換校徽事件。她指修訂條例是在愛護中大和維護公眾利益的情況下進行。

梁美芬稱認同議員校董不應由3席減至2席，她指現在3位的議員都不能完全發揮監督作用，若再減1席，只會令議員校董的工作更吃力。好又提到，對於有人抹黑立法會議員的工作表示不滿，她希望有關人士可了解《基本法》和立法會議事規則。

被問到有關人士是否指校董楊于銘，梁美芬沒有正面回應，僅指收到的回信中都有人指責議員提出修例。

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記者：戴朗希