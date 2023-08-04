【月光族恩物】實行無痛儲錢法每次儲20元 夫婦4年後儲蓄額高達5位數

▲ 女子四年儲下的20令吉

月光族月底最困難的問題，就是不知道錢為何又不見了，明明消費好像沒有很多，但很快就花光了，不幸再次成為月光族。馬來西亞一名女子實行無痛儲錢法，連續4年來只要身上有20令吉便會放入箱子（即大約34港元），最後居然足以支付一家四口的旅行費用。

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綜合馬來西亞傳媒報道，該名任職化妝師的女子在社交網站上傳了一張裝滿20令吉的盒子，向網民表示「我要用這些錢去旅行啦」。原來過去4年，女子與丈夫使用20令吉無痛儲蓄法，只要身上有20令吉，如非必要使用便會儲入箱子。

女子表示，起初偶然看到的儲蓄法，在4年後竟已經累積高達5位數，足以支付一家四口的旅行費用。她强調20令吉儲蓄法完成沒有任何負擔，皆因20令吉並沒有很大金額，即使不使用也不會影響生活，很快將無痛儲錢成為習慣。

另外，女子亦表示，自已沒有使用電子銀包的習慣，支出方式亦會較小及容易控制，雖然已經儲到一筆旅費，但她會繼續堅持下去。

身為月光族的你，不妨先試試慢慢儲起20元港幣和取消電子銀包，開始養成儲蓄的好習慣。

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責任編輯︰王明芳