【病菌溫床】男子雙眼紅腫小便疼痛確診淋病　揭曾用酒店毛巾抹身或成感染源

▲ 男子雙眼紅腫小便疼痛確診淋病，揭曾用酒店毛巾抹身或成感染源。

酒店房間看似乾淨，其實不少物品都暗藏邋遢。廣西南寧一名30歲男子近日出現雙眼紅腫、小便疼痛的症狀，求醫竟確診淋病，懷疑感染源頭是酒店毛巾。

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根據《南寧晚報》報道，在南寧工作的小李莫名出現雙眼紅腫，伴隨眼痛、畏光、流淚的症狀，最初以為患上紅眼病，但冲洗眼睛、使用眼藥水後仍未見好轉，眼部分泌物逐漸增多，導致難以睜眼，同時亦出現小便疼痛的情況，於是趕緊到醫院求診。

眼科醫生發現，小李眼皮相當浮腫結膜囊有大量黃色膿性分泌物，疑為淋菌性結膜炎的症狀，遂安排他轉至皮膚性病科門診，檢查後發現他的尿道口亦有黃色分泌物，經化驗後證實他患有淋病。

醫生詢問病史時，小李否認曾進行不安全性行為，又憶述10天前出差時，曾使用酒店毛巾擦拭眼部、下身，認為有可能因此染病。經過治療後，他的症狀明顯緩解，眼睛已恢復正常。

報道指，淋病由淋球菌引起，是一種以泌尿生殖系統化膿性感染為主要表現的性傳播疾病，主要通過性行為傳播。但在少數情況下，接觸被淋球菌污染的物品如浴巾、毛巾、洗手盆、床單、馬桶等，亦有機會染上淋病。

專家指，男性急性淋病潛伏期一般為2至10天，初期排尿時會灼痛，伴隨尿頻、尿道口出現少量黏液性分泌物；而女性感染淋病初期症狀輕微，甚至沒有症狀，經過3至5天的潛伏期後，可能會出現尿道炎、宮頸炎、前庭大腺炎及直腸炎等。

專家建議，住酒店時最好自備毛巾、浴巾等物品，避免與他人共用毛巾；不建議在公共澡堂泡澡；使用公廁時，最好使用蹲式馬桶，減少通過間接接觸感染淋病的機會。

酒店房間5大污糟位

美國電視新聞雜誌節目《Inside Edition》曾經揭發五星級酒店在旅客退房後，沒有更換床單，但其實除了床單外，酒店房間還有其他衛生黑點。

1. 毛巾

洗手間的「萬年毛巾」，有些是循環再用，直到永遠，更可能是「萬能布」。酒店會進行消毒，以供住客再次使用，但每間酒店消毒程序不一，效果未必有保證。

再者，酒店抹身或抺面毛布或有「另類用途」，例如有住客會把毛布鋪地，當地布用「防跣」。傳媒亦曾報道，有酒店清潔工直接用住客用的毛巾抹廁所。

自救方法：盡量自帶毛巾，如要使用酒店提供的，先檢查清楚有沒有污漬。

2. 毛氈、布面梳化椅

酒店可額外提供毛氈，但毛氈並非每次清洗，有住客不用毛氈時掉在地下，沾滿塵埃。至於布面梳化椅及座椅亦不會次次清洗，有些客人會把污糟衫，甚至未洗的內衣褲周圍「晾」，椅子的污糟程度可想而知。

自救方法：房間空調溫度不要調較太低，另可自備外套，沒必要勿用額外毛氈。檢查寢具有沒有污積，若有可通知酒店職員更換。有些旅客會自帶枕頭套及床單，不過較麻煩，並非人人接受得到。

3. 熱水壺

酒店電熱水壺亦是「萬能工具」，有傳媒報道曾揭發有住客直接用熱水壺煮即食麵、烚海鮮，更有人把熱水壺當嘔吐袋用。

自救方法：一般酒店房內每日都會提供一、兩瓶樽裝水，若沒有，使用電熱水壺時先煲一次不飲的水，以高溫消毒。

4. 杯具

漱口用及飲水用的杯具未必清洗過，亦不知上手住客用來放過什麼。

自救方法：自備一小瓶消毒或清潔劑。若沒有，可用滾水清洗一次。

5. 酒店地氈

酒店地氈被視為最污糟的部分之一，因為清潔員每次只是吸塵，但有些住客穿著鞋子房內走；赤腳亦未必衛生，尤其是香港腳等患者；還有些住客在房內飲食，可把地氈弄得非常污糟，情況不能再想像下去。

自救方法：切記自備「私家拖鞋」，在房內不宜赤腳走。

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責任編輯：羅嘉欣