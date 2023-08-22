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【塑化劑】OL常喝水多吃蔬果飲食清淡 體檢揭1個壞習慣令體内塑化劑超標

食用安全 18:10 2023/08/22

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

想要健康，就要從生活細節着手，有些人飲食很健康，但如果生活習慣有偏差，隨時會在不知不覺中犯了大忌。台灣有醫生出席健康節目《健康好生活》分享個案，有女病人因有乳癌家族病史，平時很重視健康，飲食清淡，多吃蔬果及飲水，也常運動，但卻被檢出身體的塑化劑超標，致癌風險大大提高，究其因原來是女子經常用微波加熱下午吃剩的飯盒，而飯盒上的塑膠淋膜溶出塑化劑，才令女子血中的塑化劑濃度甚高。

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【TOPick診症室】30歲港男曼谷按摩lock頸 　回港頭痛失明揭血管撕裂險中風

午餐吃剩晚上再熱

家庭醫生陳欣湄在節目中講解，個案中的女子，因本身有良性乳房囊腫、肌腺症，由於母親曾患上乳癌，女子擔心自己患癌風險高，因此會定期檢查身體。但血液報告的結果，發現女子體內的塑化劑濃度超標。

初時醫生十分疑惑，因為女子很重視健康，飲食以蔬果為主，又經常飲水及做運動，照理血液應該正常健康，細問下才知女子因為食量少，她經常將吃不完的午餐留到晚上再用微波爐加熱食用，由於女子用原餐盒直接放入微波爐加熱，故飯盒上的塑膠淋膜溶出塑化劑，令女子血中的塑化劑濃度飆高。

陳醫生指出，近年塑化劑對人體的毒害十分嚴重，可以影響胎兒生殖器官發育、男童女性化、女童性早熟、荷爾蒙分泌紊亂、男性精蟲品質不佳、增加女性罹患乳癌、子宮內膜癌的風險。

為了避免吃進或吸入塑化劑，建議使用的保鮮盒應只是一次性使用，而飯盒中未吃完的食物，應放入家用瓷盤或玻璃盒才加熱，減少釋出塑化劑進入體內。

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