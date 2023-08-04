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【破毒強人】朱智賢由女兒變老婆　蔣志光笑言何廣沛話：接受唔到咯

娛樂 11:51 2023/08/04

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熱門 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

《破毒強人》

TVB劇《破毒強人》昨晚（8月3日）最精彩一幕是「毒梟」福田（蔣志光飾）與太太淑賢（朱智賢飾）表面幫重獲自由的文華（陳豪飾）洗塵，實質是聯手試探文華是否有意重新染指毒品生意，福田更事先Call定殺手在場stand by。

經過一輪皮笑肉不笑的拉鋸，文華竟出其不意表示想做書店老闆，令原本「如箭在弦」的福田即時「收油」，並堆起虛偽笑容表示支持。

除陳豪與阿蔣高手過招，朱智賢的演技亦十分出色，不時配合阿蔣的「談判」節奏、在適當時候出口幫拖之餘，臉上的微表情變化亦相當細緻自然，網民亦認為她演得有霸氣。

《破毒強人》

指朱智賢似足撈家婆

其實自劇集開播，阿蔣與朱智賢這對CP已引發熱討，除本身的年齡差、阿蔣與朱智賢之前在劇集《食腦喪B》是父女關係，如今朱智賢升呢「蔣太」，就連同劇的何廣沛亦笑言「接受唔到」。

阿蔣笑言：「喺《食腦喪B》何廣沛同朱智賢飾演我仔女，有一日何廣沛同我講：『好難接受到你同家姐喺埋一齊囉』。不過要朱智賢做我老婆，又確實難為咗佢。」同時，又大讚朱智賢很入戲，似足「撈家婆」。

《破毒強人》

談到演大反派，阿蔣坦承是大突破，並笑指在彈奏古典音樂方面遇到的困難比起演戲還要多。

他坦言：「因為我冇正統音樂訓練，再加上希望多幾首樂曲喺劇中穿插，咁先唔會太單調，代價就係要不斷痛苦咁練習。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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