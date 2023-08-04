【勇於承擔】再婚攜子女租婚紗無意整爛店主珍藏 單親港媽一個舉動獲讚好家教

▲ 這個媽媽真的好家教。

好的家教，總有人欣賞和讚賞！一間婚紗店提供義租服務，接待一名港媽，她是單親媽媽再婚，帶兩個小朋友到店試婚紗，但試衫期間兒子不小心整污糟了店主的珍藏，兒子即時道歉，而港媽事後作出一個補救行為，令到店主非常欣賞，網友都留言大讚好家教！

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Facebook專頁慧子婚紗 Mrs. Tse Bridal日前將這件事放上網，職員表示早前一位單親媽媽經社工姑娘介紹下，使用她們的義租服務，當時該媽媽帶同一對約小五、小六的龍鳳胎姊弟前來。

而店主的偶像是黃子華，因此店內充滿了子華的珍藏，在店主幫媽媽試身期間，兩姊妹就拿起黃子華《最後禮物》場刊來看，此時男孩不小心弄翻飲料，整本場刊濕透，男孩情急下想補救，但發現「越捽越爛」，然後兩姊弟拿著場刊跟店主道歉，

我知道佢哋勇於認錯係好事，但係內心點都會有啲唔開心。

▲ 小男孩在網上購得黃子華的全新場刊，親身拿到店舖並向店主道歉。

用零用錢購買一本新場刊

事後，事後男孩去旋轉拍賣一本新的場刊，而且用上自己的零用錢，港媽陪同兒子交收後，將場刊親自拿到店舖跟店主道歉，

Maggie姐姐，對唔住，我整濕妳本嘢，諗住抹嘅時候爛咗。妳咁鐘意黃子華一定好傷心喇，我用咗我啲零用錢去旋轉拍賣買咗一本，雖然已經唔係妳入場攞嗰本，但媽咪同家姐陪我一齊去交收的，真係用自己啲零用錢買嘅。希望妳唔好唔開心，同埋真係好對唔住，妳為咗媽咪同叔叔婚禮出心出力，但我就唔小心整到妳本場刊，請妳原諒我（鞠躬）

而女孩都自責沒有看顧好細佬，再次向店主道歉，又附上生果:

真係好對唔住Maggie 姐姐，我冇叫細佬小心，搞到本嘢濕咗啊，呢啲生果係我哋鄉下自己種嘅，冇農藥，可以放心食，小小心意，對唔住（合十鞠躬）多謝妳幫我媽咪同叔叔。

而媽咪就表示非常抱歉，「佢就話唔好意思再義租了，佢想分期俾返租衫嘅錢。」

店主就表示「唔使啦，覺得唔好意思就帶埋佢哋一齊做義工啦兩姊弟當堂放心晒，不約而同話：『好！』」。

網友大讚有家教

帖文引來很多網友留言，「媽咪教得小朋友好好，勇於承擔責任仲會補救」、「媽咪教得2個小朋友好好，祝以後同叔叔，一家四口永遠快樂」、「小朋友做錯事好正常好平常，但最重要係勇於承擔勇於道歉，仲會嘗試補救，母親亦教得好好」、「善良嘅姐姐遇上真誠勇敢嘅小朋友，啲對話睇到眼濕濕，可能覺得太耐冇見過咁真誠又咁好家教嘅人，呢啲先係社會需要嘅人才。」

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責任編輯：王明芳

文章獲慧子婚紗 Mrs. Tse Bridal授權