【夫妻關係】勞心勞力多年借錢助丈夫渡難關 妻子被離婚 ：開始覺得我無利用價值

▲ 有台媽為頭家勞心勞力多年，更為欠債丈夫回娘家借錢渡難關，最終卻因無利用價值被丈夫離婚。

風雨過後，真的有彩虹嗎？台灣一名媽媽日前上網發文，大呻自己為家庭付出了十多年青春，甚至為欠債老公回娘家借錢渡難關，最終卻被丈夫挑剔提出離婚，不但把租屋的鎖更換，將她趕回娘家不聞不問，她無奈表示：「一句妳沒賺錢，然後開始挑剔我在家所有的貢獻！」

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這名台灣媽媽昨日(4日)，在Facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」以「付出多年在這個家，最終還是走到離婚！」為題發帖，台媽表示跟丈夫結婚十多年，一直都是全職媽媽，為了這個家付出不少，但卻被無情丈夫嫌棄，

對方一句妳沒賺錢，然後開始挑剔我在家所有的貢獻！

她被丈夫指責沒有教好孩子讀書寫字、沒有把碗盤洗好，皆因丈夫下班回家就看到孩子一直看電視，跟他解釋過因為剛忙煮飯，所以她與孩子休息一下，

沒人教孩子他會自己認字寫字，碗盤沒洗它們會自動洗乾淨歸位？難道都不是我在做的？

台媽更指還有很多家務，他只看到當下她沒做好，斥責她懶，

他說我懶…我也不知道所謂的懶是啥？所以家庭主婦都要24小時勞動不能休息才叫勤勞？！

台媽稱丈夫之前欠債，除了問各親朋好友借，最要命的是跟地下錢莊借錢，他哭求她幫忙想辦法，不然債主就要追上門，那時她心軟回娘家求情借了150萬台幣(約37萬港元)才暫時解燃眉之急。丈夫把房子賣掉，把150萬台幣還給外母，但之後又跟朋友借錢，要她幫忙再借還朋友，

房賣了他住我娘家，一個月收3000元台幣(約740港元)，我媽當收水電....也供吃...

丈夫拍心口保證存到錢，跟她說可以搬出娘家過小家庭的生活！當時第一個月的租金及按金也是她跟媽媽借來的！他保證過幾個禮拜會發年中花紅，一定可以還她的媽媽，「結過也沒有…一直推說公司沒發」。

她續指，丈夫仍欠媽媽26萬台幣(約6萬4千港元)，這陣子更埋怨做老婆的不出去賺錢，在家顧不好小孩又說她懶，更把她們趕回娘家不聞不問，只會打電話來講要簽離婚協議書要孩子監護權，更把鎖換了不讓她進去！

可真的笑話…我只回去拿孩子跟我的衣服，我是要偷他啥東西？

台媽直斥丈夫做得狠，現在他的債務還得七七八八，就開始覺得她沒有利用價值，「所以要一腳把我踢開了！其實早就存心在設計我了！」

她慨嘆付出了十幾年的青春歲月，她乖乖顧家沒出去搞外遇或買名牌！每天省吃簡用，家用還一直拖，

我忍了十幾年…最終還是讓對方覺得我沒有幫到他而要跟我離婚！我還沒簽名，捨不得孩子，我也知道孩子給公婆顧公婆會疼的像寶貝！因為他是長孫又是唯一的男孫！

她的媽媽勸她將孩子放開，給丈夫張家顧（監護權會在前夫那），她努力賺錢過好自己，如果她有錢，孩子以後大了就會自己來找，

我放不開孩子我愛他，但是我自從畢業後不久就嫁他了，我也想把孩子給公婆帶，繼續創造我之後的人生…真的好無奈跟矛盾…

貼文一出，即掀起熱議，大批網民認為這種人不值得留戀，樓主應該離開他，「離開也好看清楚爛男人，好好照顧自己跟孩子」、「爛貨不要了就是藉口一堆，做人要飲水思源」、「女人真得可憐，付出一輩子到後面都落得被人嫌，以後對自己好一點」、「又生氣又心疼，生氣為什麼不好好愛自己，也心疼那些為了家庭犧牲自己的女人。」。

另有不少女網民指，女人要好好愛自己，只有經濟獨立，才是最可靠，「如果結婚了才發現過得不快樂，離婚也沒甚麼大不了的，重點是"絕對不要沒工作在家當家庭主婦"，未來才有自己的退路」、「女人一定要有工作，有錢才會有底氣，講話才會大聲，否則妳對家裏供現在多，男人都會視而不見。」

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責任編輯︰王明芳