【港媽創業】全職湊仔港媽變商界女強人 自我提升成韓國2大護膚品總代理

Joyce是為了孩子的緣故才走上創業之路。幾年間，由對護膚品一無所知，躍升成為多個護膚品牌的總代理，成為業界佳話。近年她更成為兩個韓國品牌的總代理，又發展台灣食品市場，生意愈做愈大。

Joyce指，婚後自己一直沒上班，生孩子後更全心全意湊仔。到了孩子入學，因為讀的是私立小學，家庭經濟壓力倍增，令Joyce萌生了創業念頭，開始探索有甚麼可能性。起初她也嘗試過不同行業，例如做麵包、手工皂、舉辦親子工作坊等。

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做生意也是身教

她回憶道：「很諷刺的是那時我做這做那，一蚊都沒有賺過回家。但過程中卻慢慢訓練了我的思維，自我提升了。那些努力，其實是為了尋找自我價值。我亦意識到自我進步也是一種身教，我能去到幾遠，兒子就能去到幾遠。」

最終，Joyce發現護膚品貿易大有可為：「我年輕時都對護膚沒很大興趣。只是近年較年長，較有需要用到護膚品。本身我對護膚品可謂一無所知。」在她舉辦工作坊的時期，發覺還是做純物件貿易比較乾脆，而護膚品貿易的利潤豐厚，所以她選擇以護膚品作新嘗試。

跟廠方協商技巧

2016年，Joyce創立Metasense 5 Limited，開頭只是不斷參觀展覽，嘗試接觸不同廠商。她坦言：「當初我完全不懂得如何跟廠方洽談，甚至是連開口說話都會怕得罪對方。」後來她獲得廠方賞識，開始代理一些產品。做了3年左右，終於獲得一個廠商的3個品牌在香港和澳門的總代理權。

現在的Joyce不能同日而語，她愈來愈掌握到跟不同廠方協商、磨合的節奏和進退，懂得關愛、溫情、理據兼備。同時，她亦在多方面不斷學習，並作出嘗試、突破，幫助自己的事業發展，她學做KOL，開始注重衣著打扮，亦改善說話技巧及節奏。

我要不停突破自己的心理關口，很多事我初初都會覺得自己不可能做得到或做得好，但憑着不斷嘗試，最終我還是做到了。

韓國兩品牌總代理

她的公司現時為2個韓國品牌的總代理，Joyce表示：「2022年我們首度把產品推出市場，當時雖然基數小，但市場反應正面，給我們很大的強心針，而且正面的回饋至今未停過。目前可以說是這兩個品牌的成長期。」

由數年前於The Wave市集推廣代理商品，她現時開拓新銷售點如LCX、千色店、3S市集、U Select、Sogo、852便利店等，Joyce擅長在每個銷售店剛開業時，以最少的成本增加相當的知名度，以推廣「爆花」成功吸引客人。接下來，就是不停增加銷售點以提升滲透率，她解釋：

我們致力於吸引各方面不同需求的顧客，故除了百貨店、超市、家品店、精品店、足浴集團、便利店外，我們也會開拓針對個別客群的地點，如電腦商場。

與拍檔分工提升效率

在業務不斷發展之下，Joyce遇到的困難也是排山倒海式的，有幸她在過程中遇上Daniel這位伯樂兼拍檔。現時兩人分工合作，Joyce負責制訂公司大方向、對外聯絡、與廠方溝通及支援工作。而Daniel則負責開拓市場、營業團隊，及倉庫、物流等管理。說到物流方面，他們亦把網店銷售（如HKTVmall）的物流外判，提升運送效率並大大節省自設物流團隊所需的成本。

而令人驚訝的是，公司正在急速發展之際，Joyce移居到台灣。她希望可以打開台灣市場，在當地成立公司，主要是出口台灣食品進入香港及其他國家市場，同時引入外國食品及護膚品進入台灣。事實上，公司現時的員工已遍布中國內地、加拿大、英國等，以配合公司業務靈活發展。

移居台灣遙控生意

雖然身在異地，但遙距管理絕對也難不到Joyce。每天她會與Daniel及同事們開早會，交換訊息，總結昨天的工作。公司業務數據已全部更新於雲端，在早會上討論後有了新決策，就可在早上近9時把相關資料傳送給不同的合作夥伴及同事，工作效率十分高。

Joyce分享道：「在疫情前我早已是WFH，因此現在即使人不在香港，工作上分別也不大。這幾年我也很少返公司，許多聯絡工作都是坐在床邊完成，而文書工作則是坐在沙發、對住Laptop 完成，開會是Zoom Meeting。中間也會照樣做家務的。」

作為「港媽」，Joyce覺得要平衡家庭及事業並不容易，她慶幸自己已能做到與以往全職媽媽時期的生活狀態分別不太大。現在她的座右銘是：「享受經營的過程，不斷學習，不刻意的堅持向前行。」

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