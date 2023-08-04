【移民英國】老爺奶奶低價賣樓移民　移英港媽被迫與兩老同住愁爆想離婚

▲ 一名移英港媽指老爺奶奶低價賣樓移民過來，她被迫與兩老同住，令她壓力更大。

近年不少家庭移民，當中有人適應得不錯，也有人未能融入他鄉。一名移民英國的港媽在社交平台分享移民壓力，加上老爺奶奶低價賣樓移民過來，她被迫與兩老同住，令她壓力更大，甚至想離婚重過生活。

該名移英港媽於facebook專頁「我的極品四大長老」投稿表示，她在港時不與老爺奶奶同住，形容奶奶為人尖酸刻薄，「覺得自己仔女又聰明又叻，人哋仔女就係草。」她移居英國後一切相安無事，也不必跟關係不好的老爺奶奶見面。

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老爺奶奶當自己是主人

港媽續指因姑仔想移民英國，老爺奶奶為了愛女突然低價賣樓，打算與女兒女婿一起移民。她揶揄姑仔結婚時，「奶奶貼埋大床，裝修間屋俾佢哋兩公婆一齊住。」不過，姑仔表示要留港一兩年才再去英國，叫兩老先去英國打點，例如買樓、裝修，等他們到埗後入住。

因此兩老先行到英國，他們到達後就寄居兒子新抱家。港媽不滿老爺奶奶所為︰

當正自己係主人咁 （層樓我同老公名，本身一直都係兩公婆自己打拼，無攞過奶奶一分錢），再加上把死人口，見到佢後面就憎到前面。

加上她不慣家中有外人，有感「日日都好抑鬱」。她指老爺奶奶手持少少錢就移民英國，絕對不夠過退休用。她慨嘆︰

移民本身就已壓力大，仲要多個乞人憎嘅人在家，人生好苦，好想帶住個女離婚自己過自己生活。

網民嘆易請難送

不少網民同情港媽的遭遇，如果婆媳關係不佳，還要跟對方對住簡直是折磨。有網民表示「真係慘，避到九千五百幾公里，都擺脫唔到佢哋」、「預言：將來姑仔會一齊寄居你屋企」、「易請難送」、「咁又唔使抑鬱，開聲叫佢收口搬走」。

另有網民認為丈夫的態度很重要，他如何處理太太與媽媽的紛爭至關重要。有網民留言「睇隊友造化，佢企唔企你嗰邊？」、「無理由俾佢哋破壞自己頭家，同老公傾下協調先」、「真正有問題嘅係你老公喎」。點撃睇更多網民意見︰

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文章內容獲「我的極品四大長老」授權轉載。

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責任編輯︰王明芳