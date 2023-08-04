【日本旅遊】日本便利店LAWSON出炸雞夜燈+斜孭袋　繼招牌小夜燈成熱搶產品

▲ 日本便利店LAWSON在本月推出兩款品牌書，分別是《炸雞君XCIAOPANIC TYPY 肩背包 BOOK》與《炸雞君室內小夜燈BOOK》。（LAWSON官網）

不得不佩服日本人的生意頭腦，日本便利店LAWSON早前推出招牌小夜燈，迅即被搶購一空。今次以該店王牌產品「炸雞君」作主角，推出炸雞外形的小夜燈及與CIAOPANIC TYPY聯乘的斜孭袋，相信又會成為掃貨對象。

去過日本LAWSON都會見到收銀旁有一層炸物櫃，供顧客選購。當中以炸雞最受歡迎，不時因季節時令推出不同口味，但始終原味最得顧客心，緊隨其後是辣味及芝士味。

這名「炸雞君（からあげクン，Kara age kun）」大有來頭，經過5年研發才於1985年推出銷售。它更成為日本便利商店史上第一項成為太空食品的食物，源起是一位太空人向LAWSON員工表示想在太空中吃到LAWSON的東西，於是宇宙航空研究開發機構（JAXA）從眾多原創商品中選出了炸雞進行研發。

今次推出的炸雞小夜燈，LED光可調節3種不同亮度，並有一小時關燈的計時設計，可使用USB叉電或用電芯，放置室內戶外皆宜，售價2,849日圓，約156港元。

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另一是與服飾品牌 CIAOPANIC TYPY 聯名推出的黑色斜孭袋，在拉鍊、袋的角落都有炸雞君嘜頭，內裏有夾袋，實用性極高。售價2,497日圓，約136港元。

記者：周美好