  • 32°C
香港時間 : 2023804日 (週五) 13:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【日本旅遊】日本便利店LAWSON出炸雞夜燈+斜孭袋　繼招牌小夜燈成熱搶產品

休閒消費 13:14 2023/08/04

分享：

分享：

熱門 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

日本便利店LAWSON在本月推出兩款品牌書，分別是《炸雞君XCIAOPANIC TYPY 肩背包 BOOK》與《炸雞君室內小夜燈BOOK》。（LAWSON官網）

不得不佩服日本人的生意頭腦，日本便利店LAWSON早前推出招牌小夜燈，迅即被搶購一空。今次以該店王牌產品「炸雞君」作主角，推出炸雞外形的小夜燈及與CIAOPANIC TYPY聯乘的斜孭袋，相信又會成為掃貨對象。

去過日本LAWSON都會見到收銀旁有一層炸物櫃，供顧客選購。當中以炸雞最受歡迎，不時因季節時令推出不同口味，但始終原味最得顧客心，緊隨其後是辣味及芝士味。

這名「炸雞君（からあげクン，Kara age kun）」大有來頭，經過5年研發才於1985年推出銷售。它更成為日本便利商店史上第一項成為太空食品的食物，源起是一位太空人向LAWSON員工表示想在太空中吃到LAWSON的東西，於是宇宙航空研究開發機構（JAXA）從眾多原創商品中選出了炸雞進行研發。

今次推出的炸雞小夜燈，LED光可調節3種不同亮度，並有一小時關燈的計時設計，可使用USB叉電或用電芯，放置室內戶外皆宜，售價2,849日圓，約156港元。

點擊圖片放大
+4
+3

另一是與服飾品牌 CIAOPANIC TYPY 聯名推出的黑色斜孭袋，在拉鍊、袋的角落都有炸雞君嘜頭，內裏有夾袋，實用性極高。售價2,497日圓，約136港元。

記者：周美好

相關文章

【日本旅遊】日本夏季花火大會舉行詳情　長野規模最大連放4萬多發煙火
12:53 2023/08/03
【日本旅遊】日本夏季花火大會舉行詳情　長野規模最大連放4萬多發煙火
【日本旅遊】北海道ROYCE朱古力工廠開放參觀　體驗自製專屬手信【內附詳情】
14:15 2023/07/28
【日本旅遊】北海道ROYCE朱古力工廠開放參觀　體驗自製專屬手信【內附詳情】
【日本旅遊】日本雜貨店Village Vanguard慶祝蜂蜜日　Winnie the Pooh產品傾巢而出【內附連結】
12:21 2023/07/21
【日本旅遊】日本雜貨店Village Vanguard慶祝蜂蜜日　Winnie the Pooh產品傾巢而出【內附連結】

你可能感興趣

【日本旅遊】日本夏季花火大會舉行詳情　長野規模最大連放4萬多發煙火
12:53 2023/08/03
【日本旅遊】日本夏季花火大會舉行詳情　長野規模最大連放4萬多發煙火
【日本旅遊】北海道ROYCE朱古力工廠開放參觀　體驗自製專屬手信【內附詳情】
14:15 2023/07/28
【日本旅遊】北海道ROYCE朱古力工廠開放參觀　體驗自製專屬手信【內附詳情】
【日本旅遊】日本雜貨店Village Vanguard慶祝蜂蜜日　Winnie the Pooh產品傾巢而出【內附連結】
12:21 2023/07/21
【日本旅遊】日本雜貨店Village Vanguard慶祝蜂蜜日　Winnie the Pooh產品傾巢而出【內附連結】
旅遊資訊 食品 便利店 日本

最高瀏覽

【珍惜生命】少女九龍灣Megabox高處墮下　送院搶救不治
16:58 2023/08/03
【珍惜生命】少女九龍灣Megabox高處墮下　送院搶救不治
【鍾培生拳賽】霍哥周永恒擂台對決　公開招募全港素人上台激戰90秒
15:25 2023/08/03
【鍾培生拳賽】霍哥周永恒擂台對決　公開招募全港素人上台激戰90秒
【理想職業】Z世代10大夢想職業排名出爐　不再嚮往做醫生第一名變成風氣
13:56 2023/08/01
【理想職業】Z世代10大夢想職業排名出爐　不再嚮往做醫生第一名變成風氣