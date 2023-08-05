【能醫不自醫】實習醫生哮喘發作請假 被醫生主管斥：不能自醫怎救人

▲ 《急診科醫生》劇照

醫生就肯定能夠治好自己的病媽？馬來西亞一名實習醫生，日前因哮喘病發發信息向部門主管請病假，豈料卻被醫生主管，訓斥女子身為醫生，自已哮喘都不會治療，怎樣治療病人，令她感到委屈。

綜合馬來西亞傳媒報道，該名實習女醫生在個人tiwtter上發文，講述自己的委屈經歷。她指出，自己患上哮喘病多年，最近3年因沒有病發，自己都是接受salbutamol治療，而非使用吸入皮質類固醇（corticosteroids,ICS），豈料哮喘病近日復發。

她在政府醫院任職實習醫生，她根據程序用短訊向醫生主管請假，豈料卻被對方訓斥，哮喘都不會治療，怎樣治療病人，令她感到相當委屈。

女子把對話放上社交媒體twitter，向網民訴說委屈經歷，多數網民也為女子抱感不平，認為現時衛生部已經嚴重剝削實習醫生權利，還要遇上不可理喻的主管。部份同樣身為醫生的網民，亦表示醫院平時也自已不允許生病，可見醫生領取高額薪金的背後，也犧牲很多事物。

研究：嚴重哮喘死亡率高

根據本港衛生署資料，哮喘屬於呼吸道(即稱為支氣管，負責運送氧氣出入肺部的細小管道)發炎的慢性疾病。哮喘病人的支氣管會發炎，而且較正常的氣管敏感，亦製造更多黏液。由於可逆性的氣流阻塞或支氣管痙攣，結果令呼吸困難，並引起咳嗽、喘鳴和氣促。



哮喘的成因還未完全理解，但可能由於以下因素結合而引起:

環境方面: 致敏物(如室內塵蟎、動物的皮毛和花粉)、工作時接觸到的刺激物、煙草產生的煙霧、呼吸道(病毒)感染、強烈的情感表達和藥物(如亞士匹靈和乙型阻斷劑)。

基因(遺傳)方面: 通常見於兒童。如果病人的家人或親屬患有哮喘病，以及如異位性病炎和花粉熱等其他敏感性病症，病人有更大機會患上哮喘。

現時本港哮喘患者估計逾40萬人，有外國研究更發現，嚴重哮喘患者2年死亡率比一般人高2.3倍，因此絕不容小覷。

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責任編輯︰羅嘉欣