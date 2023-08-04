【正能量】揭捐足50年71歲長跑捐血王真身　為送初戀一枝花從旺角跑入坪輋

▲ 「捐血王」關錫堯，原來在這個政府部門工作了35年，而為了追求初戀女神，更半夜起身從旺角跑入打鼓嶺的坪輋，只為在伊人早上八時出門前送上一枝花。

誠然，他的初戀情人也是現在老婆，能維繫這生此愛不渝的關係，已令筆者汗顏。然而，他一生成績碩果纍纍，他是從不間斷捐足50年的捐血王，半世紀從不缺席百萬行、全馬，在水務署工作35年多贏得230多個獎項，有「公職王」之美譽。他叫關錫堯，今年71歲，退休前位至水務署總工程師，人家都尊稱他為「關師傅」。

在九龍仔公園拍完照，大家贊同到樂富繼續訪問，而這10多分鐘步行路程，筆者且行且珍惜時間，惟有邊行邊跟關師傅做訪問，他面不紅氣不喘輕鬆地回答：「此生無憾？我絕對無憾，自讚也好，我覺得每一日都覺得好有意義。為社會，我已好充份做到修己善群，坦白說，我不過是平凡人，比很多人做了許多不平凡的事情，已無憾。」

「修己善群」是他母校伊利沙伯中學的校訓，對他有着蝴蝶效應的影響，無論人生，處世或對人做事，他都以此句來勉勵和鞭策自己。

關於跑步他想說的是人生

如果說越野跑是人在旅途的縮影，對關師傅來說，跑步是他堅持的原點。他愛上長跑源自中三時，母校舉行一個越野跑比賽——由洗衣街出發，途徑亞皆老街、嘉道理道到太子道，環繞一周約2公里長。

「在全校比賽中，我竟然在乙組跑第三，就這樣無意間發掘了自己長跑的能力，並成為興趣，之後參加元旦長跑等很多比賽。1977年香港第一年搞公開馬拉松，我便參加直到今日。」

▲ 前年獲邀請擔任母校周年頒獎典禮的主禮嘉賓，而這是他離校時的願望，50年後終夢想成真，妻子（左二）也陪伴在側。（圖片︰被訪者提供）

在香港大學畢業，工作兩年後，眼見事業已穩定，他發覺以前中學時只顧打波讀書，是時候談戀愛，正所謂要修身齊家，才可治天下。他笑言當時同屆的女生都比男生成熟，所以考慮在中學時留下好印象的女生，及後在伊中找到他的一生至愛。

「因緣份讓我認識低我兩屆的師妹，相信沒有人做這麼傻的事去impress她。」

而大家認為的傻勁，在他心中是以「可歌可泣」來形容。那年女方生日，他想給她驚喜，他住旺角，她住坪輋（打鼓嶺以南、軍地以北），有鑑女方早上8時出門的習慣，於是那天早上凌晨4時半他由家出發，一個人拿着一枝玫瑰花，徒步跑往女方家。

途經大埔公路，松仔園入口前，正值大埔公路拉直工程進行中，他見到有「捷徑」，就闖進沒有圍欄的建築地盤走直綫，沒想到突然有狗隻出現，其中一隻吠叫，接着狗隻從漫山遍野奔來圍着他並狂吠，估計有200隻，他好不容易慢步才走過。

「禍不單行」，在跑過大埔墟時，突然被一架汽車從後撞到手踭，他也被撞到跌落路旁的坑上，並無大礙的他爬起身繼續直奔到對方的家……最終及時把玫瑰花送到伊人手上。

▲ 關錫堯中學就讀於伊利沙伯中學，1974年於香港大學工程系畢業後，加入政府為見習工程師，在服務水務署35年半期間，贏得230多個獎項。（圖片︰湯致遠攝）

回望這像極電影劇情般的過程，在收花那一刻，他感到對方的表情：「其實是尷尬，多於驚喜！」但路遙知心意，對方是有心人，自然看在眼裏，最後他贏得伊人歸，更跟他如影隨影至今年，而這位內子也是日後英皇書院副校長張就雲（已退休）。

「我是全世界最幸福的人，因有一個最好老婆，所以即使在工作上受過很多不公平的對待，我都會跟自己說：『有她的話，對我來說其他都不太重要。』」

也因這最大的後盾，在工作上可以勇往直前。自此他每年的重要日子，都會送1枝玫瑰花給太太，而他給自己一個約定，「2027年，我希望再跑一次（由旺角跑到坪輋），到時希望找到電視台來報導，此證愛情都有『50年不變』這回事。」

披星戴月中學會堅持

大概，人生是如何在披星戴月中向目標前行，他的堅持正好反映鍥而不捨的精神：由1977年開始參加全港首屆公開馬拉松，至今從未間斷；因伊中第二任校長Arthur Hinton（韓敦）捐血超過50次，他以此為目標，輾轉50年間締造了196次的紀錄；自1971年首屆公益金百萬行開始，他每年都參加，2019年開始，更加是三代同堂一起出席；至於樂施毅行者，他一行便行了26屆，並為這個遠足籌款活動共籌了440萬。

「從這方面可看到我性格，如發現好的一面，就會一直堅持！（不會覺得攰嗎？）沒有，我有無限精力，如果一日有48小時，我都會充份地利用。」

▲ 去年出席紅十字會「捐血服務七十載」，自1972年起累積捐了196次全血，是全血捐血紀錄保持者。（圖片︰被訪者提供）

又正如，他是水務署的「公職王」，被同事公認為「水務署的百科全書」。而始他加入政府時，本來是一名見習工程師，在見習3年間，分別到過渠務部（現為渠務署）、馬路部（現為路政署）和水務署。在水務署工作了35年多，而這些年來更贏得230多個獎項，其中有30多個是「激勵員工積極工作計劃」的獎項，並先後獲部門委任為25個常設委員會或工作小組的主席或委員。

「去到邊個位置，我都會盡量去發揮，而在任何崗位，我會做多過那個崗位需要的事情。」更甚是，明明2011年12月已退休的他，因申訴專員公署在2018年時出了一個公開報告，他眼見水務署受到極不公平的對待，便執筆「相助」。

「他們說水務署在處理爆喉同漏水不好、浪費很多食水，這個公開報告令我花了3個月時間，用4日時間寫了15篇文章，全面駁斤報告的每一點。就好像是水務署已經減少了95.6%爆喉問題，但他們仍拿4.4%來斷章取義造文章，更拿完全不同建構的新加坡來作比較，人家也做不到100％沒漏水問題。」

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「須知道即使你有99件事準確，一件不準的話，就給人藉口全盤推翻。」

也有令人意外的是，退休那麼多年，他仍會花時間請跟新入職水務署的見習工程師吃飯，談談人生哲理。

「雖然人走茶涼，但很多時，其實事在人為，在人情上處理得好，那麼事就能事半功倍。同樣我也寄語給老友記，要活在當下，想做便去做，別遲疑，像去旅行想拍張照片，錯過了，就不再同一風景，千載一時要把握！另外，還有欺人之心不可有，盡心盡力做，結果是怎樣，多少都不是問題。」

記者︰黃鑑江