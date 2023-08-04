【前新聞之花】周嘉儀收瑰花放閃暗示蜜運　Venus事業有成過名媛生活

▲ 周嘉儀（Venus）明艷照人！

前無綫主播周嘉儀（Venus）自從離開大台後，於2015年轉職到證券公司市場策劃部任職，於葵涌公屋出身的她經過多年打拼，近年已經「升呢」至名媛階層！

昨日（8月3日）是Venus的40歲生日，她在IG分享連串慶生照，其中一則帖文是她一臉幸福地拿著一大束紅色玫瑰花，在字裡行間中暗示自己蜜運當中！

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壽星女周嘉儀收花

Venus在帖文中分享感受：「愛你的人生怕給你的不夠，不愛你的人就怕你要求太多」，更特別hashtag一句「謝謝讓我過得很快樂」，趁生日「放閃」。

她在日前也分享過自己的慶生照，表示感謝所有的祝福和愛，更提到她的姐姐為她花了不少心思，Venus可謂「萬千寵愛在一身」。

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Venus過名媛生活

現時在證券公司市場拓展部工作的Venus，至今職銜已達董事級數。

公屋出身的她，近年已遷往荃灣海景豪宅爵悅庭。喜愛更新社交網的她，經常分享她的「名媛」生活，歎下午茶享受Spa，過著寫意人生。

Venus已有不少Chanel、Dior等的產品，而頂級奢華手袋品牌Hermès的出品，而且至少擁有5個不同顏色的收藏。

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前無綫新聞主播

曾有「最索新聞女郎」之稱的Venus，自大學畢業後便投身無綫任職新聞主播，連計實習記者時期，周嘉儀在無綫效力整整12年，最後於2015年離職，同年轉往金融界，到證券公司市場拓展部工作。

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