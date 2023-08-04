【鐵飯碗】香港公務員小紅書狂曬出糧紀錄　內地網民羨慕：高我幾倍

▲ 公務員薪高糧準，是不少打工仔心目中的筍工。（經濟日報資料圖片）

本港公務員職位薪高糧準，一向被視為筍工，因此不少大學生或打工仔都密切留意職位空缺，紛紛加入「鐵飯碗」行列。而近日社交平台更有一批公務員上載自己的出糧紀錄，大曬人工，令不少內地網民大呼羨慕。

近日社交平台「小紅書」突然興起香港公務員大曬出糧紀錄的熱潮，其中有網民上載的圖片中可見，紀錄上顯示一項薪金入帳為「THE GOVT OF HK S MONTH PAYS」，入款為$37,708，另有其他網民上載的紀錄，人工介乎1萬至5萬不等。

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上載出糧紀錄的網民都沒有提及自己的職位，但已令不少內地網民感到羨慕，「個個都好高工資」、「這麼高人工？請問做甚麼的？」、「高我幾倍」。

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事實上，公務員一般起薪點較外面的工作高，政府每年都會檢討公務員薪酬，幾乎每年都會遞增。而且工作相當穩定，甚少會有被炒的機會，政府工作都有既定程序和框架亦較少會出錯。此外，政府工的福利亦很完善，包括醫療保險、退休福利、教育津貼、房屋津貼和有薪年假等，所以每年都吸引不少大學畢業生或打工仔考政府工。

而在小紅書的相關帖文被轉載至「連登討論區」後，不少香港網民卻認為，即使公務員擁有3至5萬月薪，但在香港高昂物價下，要供樓、養孩子、生活起居等，其實只能勉強過活，甚至買不起樓，又質疑在小紅書發文的公務員是希望在內地網民面前拎優越感。

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責任編輯︰王明芳