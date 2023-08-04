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【娛圈喜事】53歲李炳憲將再榮升人父　經理人宣布41歲李珉廷「高齡」懷第二胎

娛樂 13:36 2023/08/04

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李炳憲將再榮升人父，太太李珉廷高齡懷第二胎。

53歲南韓影帝李炳憲與41歲女星李珉廷於2013年結婚，婚後一年男方爆出桃色醜聞，好男人形容插水，李珉廷依然陪伴在側，不離不棄，2015年更為對方誕下一子，一家三口幸福美滿。

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高齡懷孕

李炳憲與李珉廷下周踏入結婚10周年，趁住錫婚喜上加喜，宣布相隔8年李珉廷再度懷有第二胎，即將再度榮升為人父母。

兩夫婦透過經理人公司BH娛樂證實喜訊：「最近李珉廷壞了第二胎，他們一直以來期待有第2個孩子很久了，因此得知懷孕後夫妻倆都非常高興。」兩人在圈中為模範夫妻，不過甚少公開家庭事，從未貼出8歲兒子的正面照。

李炳憲與太太李珉廷下周結婚10周年，宣布懷有第二胎喜上加喜。（IG圖片）

昨日（8月3日）李珉廷晒出現身品牌活動的相片，穿上低胸裙的她明顯上圍升cup；而日前晒出的相片亦刻意穿鬆身衛衣遮肚，保持神秘感。

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【緊急迫降】兩大影帝相隔6年再合作　李炳憲取笑宋康昊為奬拍戲

生B旺事業？

李炳憲自榮升為人父後人氣再度急升，多次勇奪影帝殊榮。近年拍攝一部接一部，工作不斷，早前頻頻為災難新片《烏托邦浩劫》作宣傳，電影將於本月17日在香港上映，他在戲中飾演災民領袖金煐卓，不惜以高髮線乞丐感造型上陣。

此外，李炳憲亦將為Netflix電視劇《魷魚遊戲2》進行拍攝，他曾分享對拍攝的期待和感受：「《魷魚2》是我收到後，不用考慮就接下的電影作品。因為導演黃東赫對我說，《魷魚2》之後他不會再拍電視作品了。」

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