【癌症殺手】女子不煙不酒忽視1個明顯徵狀　體檢驚揭患上末期卵巢癌【附卵巢癌症狀】

卵巢癌為常見婦女癌症之一，且早期病徵不明顯，難以發現。台灣一名女子平日不煙不酒，飲食亦以清淡為主，偏好容易消化的食物。但她最近腸胃不適，常感到肚子悶痛、便秘，結果進行健康檢查後，居然發現患上末期卵巢癌。

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台灣北投健康管理醫院主任沈彥君分享一宗病例，指有一名34歲女子近日因腸胃不佳，所以每天吃益生菌、酵素，之後進行健康檢查，發現腸胃並無大礙，僅有輕微逆流性食道炎。但女子的腹部超聲波卻發現明顯異常的影像，之後進一步檢查才發現她的子宮右側有一個約16cm大小的腫塊，且有大量腹水，醫生亦在她的肝臟左右葉發現數處異常結節，最大的結節大小將近3cm，確診為末期卵巢癌，並且已經擴散。

沈彥君指出，早期的卵巢癌多數沒有症狀，就算出現腹脹、脹氣、噁心、易飽感、打嗝、頻尿、下腹部疼痛或小腹突然變大等症狀，也經常讓人誤以為是腸胃或泌尿道疾病，然而此時卵巢癌可能已發展至第3期或第4期。

本港婦產科專科醫生方秀儀曾接受TOPick訪問，她表示，由於卵巢深入在骨盆腔內的深處，早期卵巢癌徵狀並不明顯，患者可能全不知情。後期會出現以下症狀：

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方醫生表示，便秘、胃脹，腹部滿是水也是卵巢癌症狀。當腫瘤漸大，甚至擴散，會影響至腸道或胃部等。當卵巢癌在第1C期或以上會有腹水，代表卵巢癌已開始擴散，已影響盆腔、腹膜，不再是早期，腫瘤不只局限於卵巢內。

卵巢癌成因及高危一族

方醫生表示，卵巢癌的確切成因目前尚未清楚。有醫學界認為，女性在每次排卵過程中，卵巢組織會出現輕微破裂與修復，這有可能誘發細胞異常生長，亦有認為排卵期間荷爾蒙水平上升，刺激不正常細胞的生長。

雖然成因暫未明確，但下列女性患上此病的機會較高：

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由於初期症狀往往也不明顯，方醫生建議定期做身體檢查，以盡早發現腫瘤。另也可考慮接受驗血測量CA125指數及超聲波素描，及早偵測疾病。

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責任編輯：羅嘉欣