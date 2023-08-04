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【香港小姐2023】黃泳嘉自信大增愈戰愈勇　被視黑馬有機跑出

娛樂 13:28 2023/08/04

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熱門 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

16位《2023香港小姐競選》候選佳麗中，「翻版IU」莊子璇﹑郭珮文﹑王敏慈等一直被視為大熱。

除了她們外，其實黃泳嘉（Jessica）亦算是黑馬之一，今年22歲的她，在加拿大讀書，她曾表示參選港姐全因得到家人與朋友的支持和鼓勵。

【香港小姐2023】莊子璇被指巴結幕後惹佳麗不滿　「翻版IU」無懼是非賣萌慰粉絲【多圖】

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黑馬之選

不過她直言講廣東話是其最大的壓力，因為自己發音不標準，亦害怕自己說錯和別人聽不明，並表示自己十分勤力練習廣東話。雖然Jessica講廣東未夠標準，惟樣子不俗加上其甜美笑容，同樣引起觀眾留意。

黃泳嘉（Jessica）

友誼小姐

早前有傳媒發現Jessica在社交網的自我介紹中自稱「Single Mom」惹外界揣測，事後她解釋：「喺加拿大有樣嘢叫『Mom Friend』，通常指好鍾意照顧人嘅朋友。我喺加拿大嗰時住寄宿學校，好照顧啲同學，佢哋個個都話我係媽咪。」

另外，Jessica自爆其手袋是百寶袋，若佳麗有需要絕對幫到手，身份如同媽咪般，絕對是大家的友誼小姐。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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