【筍工招聘】UNO月薪14萬聘首席玩家　4天工作制日做4小時【附入職條件】

▲ UNO以月薪14萬聘請首席玩家，只需每日工作4小時，而且每星期只需工作4天。（網上相片）

《Barbie芭比》真人版電影上映，推動芭比娃娃銷量大增，其玩具商Mattel趁著熱潮，大力宣傳旗下經典紙牌遊戲UNO的最新棋盤版本「UNO Quatro」。Mattel為「UNO Quatro」招聘首席玩家，工作內容及薪資待遇吸引大批應徵者。

根據UNO官方TikTok帳號的招聘影片，首席玩家在紐約市每天工作4小時，只在下午時間工作，不需早起，而且每星期只需工作4天。週薪為4,444美元（約3.5萬港元），合約期由9月14日至10月7日，持續4週，總報酬約為1.78萬美元（約14萬港元）。

最新影片推介：

工作內容主要是在街頭與陌生人玩新遊戲「UNO Quatro」，並拍片記錄發布到網上。另外，拍攝不同創意影片吸引新玩家，及教導玩家有關「UNO Quatro」的遊戲規則。

入職條件

1. 年滿18歲或以上 2. 美國居民 3. 淡定面對鏡頭與採訪 4. 有能力協助創作與錄製宣傳影片 5. 不害怕邀請及與陌生人玩遊戲 6. 做到親切友善的同時保持勝負慾 7. 能忍受長時間坐著 8. 能舉起和搬運50磅（約22.7公斤）重的物品 9. 能即場搭建遊戲桌和帳篷 ▼ 點擊圖片放大 +4 +3

有意應徵者需要在8月10日或之前上傳一段影片到TikTok，並標記UNO官方帳號。影片內容包括自我介紹，可勝任該職位的優勢，最喜歡的UNO版本、玩UNO收穫的最深刻回憶，以及使用「翻轉」（Reverse）卡牌時最經典的瞬間。

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責任編輯︰王明芳