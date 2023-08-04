【47人初選案】鄒家成供稱不信35+神話　參選為宣揚香港民族理念

▲ 案件在西九龍法院續審。（資料圖片）

民主派初選案進入第99日審訊，被告鄒家成首日出庭自辯。鄒指他「由始至終都唔相信35+呢個神話」，其參與初選是為了宣揚香港民族理念，守護本土價值；並在「35-」下選出最多具備抗爭意志的人入立法會，尋求更大力度制衡行政機關。

被告鄒家成今起作供，表示其從政最大願景是建立香港民族地位，他亦支持五大訴求所追求的民主政制、自由自主和制度公義。鄒認為，本土理念是以本土利益優先，致力守護本土價值、文化語言等，和香港民族理念相通，無關港獨。

至於參與初選原因，鄒指初選不會篩選參選人，所有選舉均是宣揚政治理念的好平台，希望藉此宣揚香港民族理念，其次是初選有競爭性，本質是去蕪存菁，他認為「35+」沒可能達成，故希望在「35-」下尋求更大力度制衡行政機關，助港人選出最多有抗爭意志的人入立法會。

談到新東首次協調會議情形，鄒憶述戴耀廷提及未來會有一份已達成共識的文件予參選人簽署，但他不知道是否每個選區均須簽署文件，或文件內容是否一致。法官陳慶偉質疑，若一些選區爭取「35+」，另一些爭取「40+」，則非常奇怪。鄒表示，他沒想那麼多，因他由始至終「唔相信35+呢個神話」。

鄒稱，會上有共識會辦初選，他會後仍未決定參與初選，自知身為政治素人政治資本相對少，欠大黨支持，擔心在一個半月內由無人認識至勝出初選相當難。鄒與團隊開會後決定回歸宣揚香港民族理念的初心，放低輸贏，把握平台宣揚理念。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣