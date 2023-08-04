【健康危機】食完烤肉+刺身後半身癱瘓　年輕女子突發患罕見病險死

▲ 內地一名年輕女子食完烤肉、刺身後半身癱瘓，後揭發竟患上罕見病。

內地一名年輕女子近日食了烤肉及刺身後，突然出現意識模糊及偏癱的症狀，送院後有腦中風情形，並確診患上一種俗稱為「東方美女病」的罕見病「高安氏血管炎」（Takayasu's arteritis），險有生命之虞。

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據《廣東台今日關注》報道，廣東惠州日前發生一宗事故。一名年輕女子在某次聚餐上食了烤肉及刺身後，突然意識模糊、右側偏癱，家人見情況不對即時將其送院救治。

經醫院初步評估，女子的症狀符合腦中風，但在為她進行頭頸CTA檢查後，最終確診她是患上「大動脈炎」，亦即「高安氏血管炎」（俗稱「東方美女病」）。惠州市第三人民醫院神內一區主任顏津津表示，「東方美女病」多常發生在東亞女性身上，患者年齡一般在30歲以下，目前病因不詳。

醫生提醒為預防患病，應盡量不捱夜；並指出當免疫力下降時，進食生冷未煮熟的食物，便容易誘發感染。

女事主在及時接受手術後，已逐漸恢復健康。她其後憶述病發時情形：

可能聚餐的烤肉沒有完全烤熟，還吃了生冷的海鮮，第二天我家人發現我不對勁，有一邊使不上力，說話也說不清。

高安氏血管炎是一種罕見的血管炎，會損害主動脈，即將血液從心臟輸送到身體其他部位的大動脈，以及其主要分支。這個病可導致動脈狹窄或動脈阻塞，或令動脈壁變得脆弱，從而可能造成動脈瘤撕裂。醫學界目前無法判定罹患這種症狀的原因，有可能是自身免疫疾病，也就是免疫系統錯誤地攻擊自己的動脈，或可能由病毒或其他感染引起，也可能是家族遺傳。

一般來說，高安氏血管炎主要發生在女孩和40歲以下的女性，全球每年一百萬人約有2.6宗個案，屬罕見病。當中以亞洲國家的病例較多，並以女性為主。日本每年約有100至200宗新增病例，因此才會被稱為「東方美女病」。

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責任編輯：羅嘉欣