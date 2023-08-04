【Rolex】勞力士帶頭掀賽車錶熱潮　芭比阿Ken粉紅撈狂曬Kenergy

賽車與計時，密不可分，不過今年賽車錶可謂大熱。除了勞力士（Rolex）藉Daytona 60周年一口氣推出5種材質共1８款；另一品牌TAG Heuer旗下兩款賽車錶Monaco系列同Carrea，分別因為羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、同賴恩高斯寧（Ryan Gosling）加持，加上最新賽車電影《GT跑車浪漫旅》上映在即，統統為賽車錶大流行加熱。

最新羅拔唐尼加持 TAG Heuer

最近憑演活《奧本海默》路易斯斯特勞斯的羅拔唐尼（Robert Downey Jr.），是繼超級英雄《鐵甲奇俠》（Iron Man）後為不少影迷津津樂道的角色。其實近年他養尊處優，甚少參與其他電影演出，反而積極拍攝不同實景和真人紀錄片。

如去年為紀念其已故導演父親推出紀錄片，今年其全新實景節目《唐尼改車大作戰》（Downey's Dream Cars）已在HBO Go上架。現實中他是愛車之人，更捐出名下的老爺車，並聯同專家團隊修復和改裝老爺車，透過製作更環保和符合21世紀甚或未來環保趨勢的車輛，以改善不斷被污染的全球生態。

而拍攝宣傳照時，可看到他手上戴的正是Monaco（摩納哥）Calibre 11 經典賽車錶，此作初見於1969年經典賽車電影《勒芒》（Le Mans）中，Steve McQueen亦有戴過，而2020年在富藝斯拍場更以約220萬美元成交，今年品牌亦為此系列添加Racing Blue特別版成員呢！

另外在電影《芭比Baribe》飾演男主角Ken的賴恩高斯寧，在戲裏同戲外都散發滿滿的「Kenergy （肯尼能量）」，亦經常戴住今年全新Carrera系列D亮粉色錶盤腕錶出席電影宣傳活動。

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掀搶風的Red 100 Rolex

本年度必搶Rolex的Daytona，非最新勒芒24小時耐力賽百年紀念版莫屬（126529LN）！熟悉Rolex熱炒款的朋友都知道，凡在錶面有些許不同的款式，價格都會遠高其他同款式，此次特別版在測速計外圈上將「100」轉為紅色，猶如Big Red和Small Red的分別，相信這個「Red 100」將成日後炒價指標。

勒芒24小時耐力賽百年紀念版是第三枚Rolex採用透明錶背設計而定價相比鉑金冰藍面Daytona便宜25萬有多，當然，價平不代表兩者貨源一致，更何況亦沒有消息指紀念版是限量的。

▲ Cosmograph Daytona系列勒芒24小時耐力賽百年紀念版腕錶：錶徑40毫米，白黃金錶殼，黑白色錶面，搭載自家製4131型自動上鏈機芯，動力儲存約72小時，白黃金錶鏈，防水約100米。（$401,400／Rolex／圖片：品牌提供）

▲ 繼鉑金版後，第二款Daytona採用透明錶背設計，升值度又倍增！（圖片:品牌提供）

與林寶堅尼拍住上 ROGER DUBUIS

ROGER DUBUIS與7年合作夥伴——林寶堅尼Squadra Corse再度合作，以Huracan Sterrato 超級跑車作靈感，推出以藍色迷彩作主調、全新 Excalibur Spider Huracan Sterrato MB 腕錶，首5名在官方網站購得此錶者可獲一頂訂製手繪頭盔。

▲ The Excalibur Spider 系列Huracan Sterrato腕錶：錶徑45毫米，碳纖維錶殼，黑藍色錶面，搭載自家製RD630自動上鏈機芯，動力儲存約60小時，迷彩圖案橡膠錶帶，防水約50米，限量28枚（$565,000／ROGER DUBUIS／圖片：品牌提供）

與Alpine車隊結盟 Bell ＆ Ross

自2021年，Bell & Ross與Alpine一級方程式車隊結盟，每年推陳出新，今個賽季以旗下BR 05 Chrono A523上陣，亦披上Alpine車隊專用顏色（藍黑色），在錶面下方飾上法國三色國旗圖案，在賽車錶上加了點點潮氣。

▲ BR 05 CHRONO系列 ALPINE特別版腕錶：錶徑42毫米，緞面拋光精鋼錶殼，計時秒針帶有Alpine專用的A型平衡錘黑色錶面，搭載自家製BR-CAL.326. 自動上鏈機芯，動力儲存約56小時，緞面拋光精鋼錶鏈，防水約100米，限量500枚。（$55,000／東方表行／圖片：品牌提供）

最輕巧的DEFY系列 ZENITH

ZENITH為第3季Extreme E賽事，專誠製作一枚至今系列最輕巧的錶作——DEFY Extreme E限量版腕錶。無論錶殼、錶帶和三重摺疊式錶釦，皆使用碳纖維材與，難怪腕錶僅重96克。

▲ DEFY系列EXTREME E限量版腕錶：錶徑45毫米，碳纖維錶殼，染色藍寶石水晶玻璃錶面，搭載自家製El Primero 9004型自動上鏈機，動力儲存約50小時，活力綠Velcro魔術貼和碳纖維黑色橡膠錶帶，防水約200米，限量100枚。（$236,700／ZENITH／圖片：品牌提供）

記者：黃鑑江

