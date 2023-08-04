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【耳膜破裂】睡覺時蚊子耳邊嗡嗡叫男子怒摑自己一巴　拍蚊不成反摑穿耳膜失聰

醫生診症室 15:25 2023/08/04

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睡覺時蚊子耳邊嗡嗡叫，男子怒摑自己一巴，拍蚊不成反摑穿耳膜失聰。

夏天各種蚊蟲開始出動。内地一名20多歲男子，因睡覺時不停遭到蚊子騷擾，一怒之下自摑一巴，未料，不但沒拍死停在臉頰上的蚊子，還意外摑穿左耳耳膜，導致失聰。

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台灣兒科醫生吳其穎在Facebook個人專頁「蒼藍鴿的醫學天地」分享案例，指陝西西安有一名20多歲男子，在睡覺時因不滿蚊子在耳邊不斷地騷擾，遂自摑一巴，欲打死臉上的蚊子。結果蚊子不但沒有打死，還造成耳朵劇痛兼失聰。

隔日男子立即求醫，結果醫生檢查發現，他的耳膜竟被打出「破洞」，經觀察治療一個月後，他的聽力仍沒有恢復。最後醫生為他進行耳膜修補手術，男子的聽力在手術後3周才回復正常。

吳其穎醫生表示，不要對自己或他人打耳光，因為若力道或位置不對，都有可能造成中耳耳膜破損或内耳傷害，從而引發聼力的下降，甚至眩暈。他又提到，雖大部分情況下是可逆的，但是還是有少許機率，可造成不可逆的傷害。

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責任編輯：羅嘉欣

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