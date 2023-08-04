【無障礙】顏汶羽倡九龍東增設升降機及行人天橋　資助私人屋苑增設無障礙設施

▲ 民建聯建議在九龍東最迫切的12個地區增設升降機及行人天橋。

為了改善東九龍區內交通問題，民建聯立法會議員顏汶羽撰寫 「東九龍行人連結系統」倡議書，建議在九龍東最迫切的12個地區增設升降機及行人天橋，包括由牛池灣公園升降機接駁到彩雲社區中心等，以方便居民日常生活。

倡議書提到，自2009年起，政府一直推展上坡地區的自動扶梯連接系統和升降機系統。然而，到目前為止，只有10項完成初步擬定走線及概念設計方案，並只有其中的4項完成建造，進度緩慢。然而，九龍東地區的車流和人流眾多，觀塘區的公屋大多建在山上，地勢較高，不少建議的規模及開支都較為大。儘管有項目早已納入運輸處的上山下山計劃，但也遲遲沒有進展。

倡議書指，區內不少私人業權擁有的行人通道都是市民每天的必經之處，私人業權的存在，反而成為了阻礙了公共利益的實現。因此，推動九龍東行人暢達度和連繫項目的關鍵在於如何處理政府和私人屋苑之間的關係。

民建聯建議，政府可以將符合條件的私人業權行人通道納入「特別計劃」之中，謹慎介入，並與土地業權人進行有效的溝通和協商，靈活處理一些位於或連接私人物業或土地的公共行人通道項目，例如橫跨公共屋邨和「租者置其屋」計劃的屋邨範圍等，令人人暢道通行計劃進一步擴展，讓更多市民受益。

同時，納入計劃的項目應可免補地價，升降機的維修保養，日常清潔等都由政府部門如路政處、電機工程處、食環處等負責跟進處理，以免私人業權人要為政府項目而負擔起開支，而降低參與計劃的意欲。

民建聯續指，政府可以考慮透過資助方式，鼓勵私人屋苑及其他大廈的業主成立法團或相關組織，增設屋苑內的無障礙設施建設，以配合長者及傷健人士的需要。例如，在屋苑公共範圍加裝升降機、扶手，以及設立方便上落的無障礙坡道等。

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記者：黃穎津