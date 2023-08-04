廣州南站最新旅遊地標  聯合廣場成商旅客新寵

自香港和內地全面恢復通關後，北上旅遊消費的港人可謂絡繹不絕，而近期座落廣州南站的新地標，被稱為「廣州之眼」的「聯合廣場」，當中不只設有UP TOWN商業裙樓和高端智控寫字樓，更內藏五星級精品酒店Radisson Red，以及大型玩樂場地，可謂集商業與消閒玩樂於一身，難怪甫啟用即吸引當地居民，以至港人及海外旅客前往「朝聖」，進一步帶動廣州南站周邊經濟。

廣州向來是不少港人北上玩樂及營商的首選地。隨着廣州南站於2010年投入服務，傳承學院榮譽主席、大家樂集團前主席陳裕光博士在10年前已預視到當地人流、物流、資金流將迅速增長，因此決定在廣州南站旁投資興建樓高36層的「聯合廣場」，並引入進麗笙酒店集團（RHG）旗下的酒店品牌——Radisson Red，為遊客和商務旅客提供非凡住宿體驗。

▲ 陳裕光博士看準廣州南站的發展潛力，期望「聯合廣場」能帶動該區發展。

全新酒店品牌Radisson Red 打造時尚年輕聚腳點



廣州南站Radisson Red以年輕、時尚及藝術氣息為主要設計概念。酒店大堂和OUI BAR + RED DELI餐飲設於「聯合廣場」的27樓，整體以紅、黑為主調設計。由於地點鄰近高鐵站，因此酒店裝潢加入大量火車站元素，如時鐘、走廊等，有種時光倒流回到鐵皮火車的復古感覺，同時不失型格。

▲ 28樓的走廊以復古火車的車廂設計，是必影的「打卡」位。

酒店共有170間客房，設有多功能廳、健身房等配套。為摒棄千篇一律的酒店形象，設計師用心設計酒店的每個角度，細心放置不同特色的擺設，希望入住人士對這個城市和酒店有更深的印象，留下難忘的回憶。除了內部裝潢別具匠心外，由於酒店鄰近長隆野生動物世界、長隆歡樂世界、雪飄飄冰雪世界等旅遊熱點，只需十多分鐘車程便可以直達，因此自開業以來吸引不少家庭旅客前來入住。

▲ 就連步入洗手間的走廊也非常用心設計，以燈光裝置營造如時光隧道般的視覺效果，進入時亮燈，離開時關燈，十分驚喜。

▲ 男女洗手間更以「紅男綠女」為主色設計，別具心思。

▲ 酒店更加入不少AI元素，設有智能機械人，內置感應器，懂得自行按電梯和樓層，為住客送上所需的日用品。

「酒店由我女兒陳浩寧Candice（陳浩寧）和室內設計師合作設計，以往RHG的酒店均屬企業化，而Radisson Red將會重新定位。」陳博士透露，Radisson Red目標將全球分店增至120間，當中60間設於中國，而座落於「聯合廣場」的廣州南站Radisson Red正是第6間分店。

▲ 廣州南站Radisson Red內設餐廳、會議室等公共空間，整體設計融合年輕和創意元素，以時尚與藝術為核心。

▲ 若要數酒店最具特色的房間必定是曼聯主題的「紅魔房」！房間以紅色為主調設計，客廳設有2張曼聯座椅，坐在這裏看球賽更興奮。

▲ 「紅魔房」的浴室以黑、紅設計，型格非常，就連衣帽間也參照球員更衣室的設計，相信曼聯球迷必定欣喜若狂。

▲ 所有房間的設計給人年輕、有活力的感覺，同時融入不少智能科技，例如可以聲控開關窗簾等，這些設計都是希望為住客帶來舒適滿意的體驗。其中特色家庭房更提供一大一小的睡床，可以任意合拼成一張大床，適合有小朋友的家庭。

獨眼慧眼 多家知名集團機構進駐



廣州不只是粵港澳大灣區的核心城市之一，廣州南站更是全國最繁忙的其中一個高鐵站。陳博士指出，目前廣州南站每年人流接近2億，不但能夠刺激經濟，對於帶動整個大灣區發展是一個很重要的樞紐。而談及「聯合廣場」的發展緣起時，他直言整個項目早在十年前已開始構思。「我作為一位城市規劃師，在考慮整件事前，會以三大條件為準則，包括天時、地利、人和。」

陳博士解釋，在地利方面，中國地大物博，萬萬不可以胡亂「博」，要找一些交通樞紐、百年不變的地方去進行，南站正好就佔盡地利；在人和方面，作為香港人的他要在國內投資，需要尋找一些值得信任的合作夥伴，「當時便想到找Marco（李建煒）合作，順利完成這個項目。」至於天時方面，他指出在疫情爆發期間，酒店正處於籌備階段，而開幕之際，剛好疫情也結束，重新通關。在天時、地利、人和的配合下，令整個計劃得以完美執行。

陳博士補充表示，項目的目標客群鎖定香港上市企業。「這個位置與香港很近，以此接駁香港和大灣區的辦公室，真正切合他們的需求，現時稻香集團、日本城、太興、富臨、翠華等都已在這裏開設辦公室，因為他們都有不同分店，可以此作分部去管理。加上樓上有酒店配套，可方便他們的員工前來公幹。」

▲ 目前稻香集團、日本城、太興、富臨、翠華等都已在「聯合廣場」開設辦公室，足見項目的地點與配套吸引。

▲ 除酒店與辦公室外，大樓更設有餐廳、商店，以及佔地近5,000平方呎的反彈蹦床公園，當中包括有蹦床區、成人CS激光區、大灌籃區、高空拓展區、旱雪滑道區、攀岩區、海綿池區等20多個遊玩項目。

TOD模式大勢所趨 南站將成廣州版「西九」



由於廣州南站本身佔盡優勢，極具吸引力，而且周邊的經濟和項目發展繁多，包括十萬人規模的球場、大型國際學校、新鴻基斥資35億打造的「廣州南站ICC」等，猶如廣州版的「西九」，陳博士相信，整個廣州南站的發展將帶動整個區域，以至廣州的經濟。而「聯合廣場」董事長及行政總裁李建煒（Marco）對此亦深表認同。

「現時全球都是公共交通導向模式（TOD），以交通樞紐為主軸去發展，中國在近十年改革開放後便更倡議發展TOD。」Marco認為，「聯合廣場」作為廣州南站重點TOD之一，在滿足區內發展需要的同時，亦能從中受惠。他更指出大灣區在9+2個城市中，真正核心有廣州、佛山、珠海、深圳、東莞、中山等，每個各有不同的經濟定位，例如香港、深圳聚集科研經濟發展；廣州、佛山聚集製造業、科技等企業；珠海環境優美、適合居住。「所以我們在不同城市有不同投資。」

▲ 陳裕光博士（左）與Marco聯手打造有「廣州之眼」之稱的全新地標「聯合廣場」。