【郵輪復甦】皇家加勒比郵輪相隔一年半再泊香港　明年12.6再開香港母港航綫

▲ 皇家加勒比集團全球高級副總裁、亞洲區主席劉淄楠。（曾耀輝攝）

皇家加勒比國際郵輪旗下亞洲豪華郵輪海洋光譜號相隔一年半後再有郵輪停泊本港，公司同時宣布2024年12月6日起至2025月1月期間，提供7個香港母港航次，當中包括有4至5晚的越南及日本行程。

繼2022年1月初第5波新冠肺炎疫情爆發，港府再次煞停公海遊後，海洋光譜號再次停靠本港啟德郵輪碼頭，船上載有名乘客，由新加坡出發，中途停泊本港後，再前往日本沖繩，繼而經本港返回新加坡。

海洋光譜號再以香港為母港，首於2024年12月6日出發，航程為6天5晚的沖繩、石坦。同月11日推出5天4晚的越南峴港/順化（真美）行程；12月15日5晚沖繩及石坦；12月20日9晚鹿兒島、宮崎、長崎及福岡；12月29日5晚沖繩、石坦；2025年1月3日4晚芽莊；2025年1月7日5晚沖繩、石坦。

皇家加勒比集團全球高級副總裁、亞洲區主席劉淄楠表示，公司等待重返亞洲市場的一天期望已久，很高興海洋光譜號再度返回香港，重申香港設有完善交通配套及郵輪設施，在亞洲市場中是一個很重要的母港。

專為亞洲市場而設計的海洋光譜號樓高16層、總噸位達 16.8 萬噸，載客量達 5,622人，設有共 2,137 間客房。海洋光譜號配備多種娛樂及休閒設施，包括全玻璃建構的「北極星」觀景艙、「iFLY甲板跳傘」、碰碰車、「海上多功能運動場Sea Plex」，並設有設有超過20間餐廳，提供多國美食。

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記者：陳麗娜