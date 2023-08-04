【通關】延長福田口岸服務時間至午夜12時　劉國勳引述政府：技術上無問題

▲ 民建聯昨日約見運輸及物流局副局長廖振新(左3)。(受訪者提供)

民建聯早前建議延長港鐵「落馬洲支線」管制站（福田口岸）的服務時間至午夜12時，民建聯昨日分別約見運輸及物流局副局長廖振新，以及港鐵代表，民建聯立法會議員劉國勳引述運輸及物流局和港鐵指，技術上無問題；港鐵亦願意調動班次配合，支持落馬洲與羅湖口岸開放時間看齊。

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民建聯立法會議員陳勇、陳克勤、劉國勳等，昨日分別約見運輸及物流局副局長廖振新，以及港鐵車務總監李家潤、企業事務及品牌總監蔡少綿、過境鐵路總管張志強等港鐵代表會面。

劉國勳表示，現時使用港鐵落馬洲支線管制站的出入境人次，如羅湖已幾近相同，故建議延長「落馬洲支線」管制站 (福田口岸) 服務時間至午夜12時，與羅湖管制站通關時間看齊，港鐵亦應加密往來落馬洲站的班次。他稱，運輸及物流局和港鐵都分別表示，技術上亦無問題，若口岸延長開放時間，公共交通上可以配合；港鐵亦願意調動班次配合，並表明支持落馬洲與羅湖口岸開放時間看齊。

▲ 陳克勤(左1)和劉國勳(左2)等，昨日約見運輸及物流局副局長廖振新。(受訪者提供)

他指，現時保安局、運輸及物流局以及港鐵都認為可行下，期望政府可盡快與內地一方商討，盡快落實延長落馬洲支線管制站（福田口岸）的開放時間。他亦提出希望加強接駁口岸的交通服務，包括要求將現時往來天水圍元朗及落馬洲站的巴士B1路線優化，現時天水圍北亦未有巴士接駁至落馬洲站，建議政府如分拆天水圍和元朗的路線，以更方便居民。而現時香園圍/蓮塘口岸使用人數亦較原先口岸設計容量高，運輸及物流局認同要加強B7，B8等的交通服務。

劉國勳：政府同意取消禁區紙的建議值得研究

另外，現時港車使用港珠澳大橋仍需要申請禁區紙，劉國勳指出，港車北上實施後，當局已掌握所有過境車輛的資料，澳門停車場亦已免預約，期望當局考慮取消禁區紙以方便車主。他稱，政府同意取消禁區紙的建議值得研究，並指會檢視有關禁區紙做法，包括是否有放寬空間。

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責任編輯：區綽彥