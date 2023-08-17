【復蘇之路】內地客為何不來港？　梁熙分析原因提兩招應對

▲ 民建聯立法會議員梁熙。（梁熙Facebook圖片）

疫後復蘇，訪港客不似預期，民建聯立法會議員梁熙總結稱：「窮的去不起，有錢的睇唔起，中產嫌低性價比。」曾從事酒店業的梁熙今日在社交平台撰文分析背後原因，並提出兩招應對。

梁熙指出，對於內地富豪而言，歐美的奢華感覺才夠吸引力，名牌售價歐美更便宜，上架速度則不及上海，導致少了內地客來港買名牌。至於中產家庭，出遊需扶老攜幼，整體開銷絕不輕鬆，形容是最重視性價比的一群。由於現時港元隨著美元匯率處於強勢，故此內地旅客使用人民幣購物沒有過去般的吸引，多轉往東南亞或者單純國內遊，來港意欲不大。而年輕情侶多喜歡浪漫地方，歐美及日韓是首選。

梁熙續指，要推動香港旅業再出發，還要了解香港面對著內地及本地的負面因素。

內地方面，人民幣貶值，內地遊客購買力相對削弱，加上內地海關近年加強檢查，打擊內地豪客在外購買名牌的意欲。且內地大力發展離岸免稅產業，例如海南離島免稅政策的不斷優化，使內地有很好的替代渠道。

至於本港，本地人手不足，服務質素受影響，僱主成本上升轉嫁旅客，予人感覺香港又貴服務又不好。

梁熙指出，除了有個別店舖以「劏客」聞名外，普遍食店商店對內地的博客、網紅極不友善。他表示，由於現時內地的消費主力是九十後、千禧後，而其消費行為常受網紅文化，特別是短視頻的影響。他說：

不少內地商店更以網紅光臨為榮，一旦來到自然殷勤招待，以爭取正面宣傳的機會。可是香港餐廳卻認為網紅單純一個人卻霸佔整張桌子擺放錄影機、相機，有阻住搵食的情況，紛紛抱以冷淡、無禮貌對待，甚至拒之門外。結果當然難以獲得他們的宣傳，甚至反過來放上小紅書公開劣評！

淄博燒烤節火爆全國非偶然

他建議參考「淄博燒烤節」模式，指背後爆紅的原因是經過精心研究，再投入大量資源予網絡推手公司（MCN）去進行推廣，強調火爆全中國的成功絕對不是偶然。

要進一步吸引內地旅客來港，梁熙認為需針對高中低產不同的群體有不同的部署。

對於高消費群而言，梁熙指，香港有不少頂級活動是相對有競爭力的，如私人遊艇遊船河活動以及高級包廂跑馬活動，本地值得發展相關產業讓內地旅客感受到本地會所奢華享受的獨特一面。

至於家庭客戶，則需要提高性價比，例如將香港的景點門票（迪士尼、海洋公園、故宮博物館）與內地大灣區的景點綑綁發售（如長隆），讓廣東省以外的遊客可以更省錢一口氣遊覽灣區，帶動他們來到香港。與此同時，增加設計特色景點，例如內地旅客熟悉的TVB古裝街，也是一個他們從未到過的新地方。

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責任編輯：戴朗希