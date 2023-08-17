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【施政報告】新民黨倡永久居民首置600萬或以下物業　印花稅劃一100元

政治 18:41 2023/08/17

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新民黨見記者。（戴朗希攝）

新民黨今日見特首李家超，就新一份《施政報告》提及建議書，提議進一步調整從價印花稅的稅階，永久性居民首置物業，樓價在600萬元以下，印花稅劃一為100元。新民黨又建議將股票印花稅由0.13%，回復至0.1%，以鞏固香港金融業的國際競爭力。

以協助有置業需要的市民，同時將股票印花稅由0.13%回復至0.1%，以鞏固香港金融業的國際競爭力。

新民黨認為，永久居民首置600萬元以下的物業印花稅劃一100元，做法較「港人首次置業項目」涵蓋範圍更廣，讓更多夾心家庭受惠。為吸引來港人才在港置業定居，新民黨建議非永久性居民首次在本地置業，與本地首置印花稅率一致，但契約須在土地登記冊中加上第一押記，若在成為永久居民前出售物業，在樓宇轉手時須扣除需繳納稅款。

對於調低股票印花稅由0.13%回復至0.1%，新民黨認為有助達到刺激交投，增加股票交投和流通性，特別有助吸引高頻交易的券商，而股市回暖後有望抵鎖對庫房收入的影響。

被問到財政司司長陳茂波日前指要「搞活搞旺」夜市，是指夜生活經濟還是傳統「夜市」時，新民黨主席葉劉淑儀指不能代表陳茂波說話，但她認同在3年疫情後，市民消費模式有所改變，她稱政府需想辦法鼓勵市民晚上出街消費。

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記者：戴朗希

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