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【街頭騙案】涉街頭扮手機過數訛詐途人現金　28歲港女被捕

社會 15:04 2023/08/04

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熱門 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

涉街頭扮手機過數訛詐途人現金，28歲港女被捕。

警方昨日（3日）下午，在旺角區以「以欺騙手段取得財產」拘捕一名28歲本地女子。

旺角警區（刑事）署理總督察鄭浩正指，旺角警區，及油尖警區於過去一個月，共接獲14宗手法相似的街頭騙案，受害人損失由300至最高5,400元。騙徒於街上向途人訛稱急需現金，並以手機展示，類似銀行電子過數畫面，或展示類似銀行過數sms短訊，令受害人誤以為已收到入賬現金，於是借出相應款項，受害人其後檢視銀行記錄方知受騙，於是報警求助。

警方經深入調查及分析後，成功鎖定目標人物，並於8月3日下午，在旺角一住宅單位，拘捕一名28歲報稱無業本地女子。被捕人涉嫌與14宗街頭騙案有關，現正扣查中。

警方呼籲市民如有遇上類似經歷，應聯絡警方，並強調以欺騙手段取得財產屬嚴重罪行，根據盜竊條例，一經定罪最高可被判監禁10年。市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉

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