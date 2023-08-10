【美國禁令】港府：正密切關注事態發展　會堅決捍衞自身權益

▲ 港府促美國撤銷無理措施。（資料圖片）

就美國對華投資限制措施，港府發言人批評美國接連採取無理針對香港的措施，阻礙和破壞正常的投資貿易活動，特區政府強烈反對及不滿。發言人表示，特區政府正密切關注事態發展，會堅決捍衞自身權益。



發言人表示，在2022年，美國是內地最大貿易夥伴，亦是香港第三大貿易夥伴，雙邊商品貿易總額分別達59,484億港元（7,594億美元）及5,021億港元（641億美元）。同時，內地及香港分別是美國第三大及第29大貿易夥伴。截至2021年底，美國佔香港外來直接投資頭寸為3,558億港元（456億美元），排名第6位；香港向美國直接投資頭寸為1,392億港元（178億美元），排名第九位。「香港和美國之間有着緊密的經濟互動，美國企業在香港有龐大的商業利益。」

促美方撤銷無理措施



發言人強調，美國的無理限制投資措施，違反市場經濟和公平競爭原則，破壞國際經貿秩序，亦損害美國企業及自身的經濟和商業利益，同時令世界的經濟復蘇和增長製造更多不確定因素。促美方應撤銷相關無理措施。

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責任編輯：林曉君