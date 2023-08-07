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【水果禁忌】夏天消暑6大水果不宜空肚食　營養師揭木瓜菠蘿最佳食用時間

保健美顏 16:35 2023/08/07

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夏天消暑6大水果不宜空肚食，營養師揭木瓜菠蘿最佳食用時間。

炎炎夏日，最適合吃水果消暑，不過要留意，有部分水果不宜當成早餐，或空腹進食。台灣營養師蔡濰安日前在社交平台列出6款水果，並分享食用時的注意事項。

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營養師蔡濰安於Facebook專頁「濰濰營養師 認真生活」發文，有6款水果不宜空肚進食，否則可能會引起身體不適。

菠蘿

菠蘿所含的酵素可以分解蛋白質，若然空腹進食會對胃黏膜產生刺激，有機會產生不適或灼熱感。

荔枝

空腹吃荔枝容易導致血糖快速上升，刺激胰島素分泌過多，出現低血糖的症狀，尤其糖尿病患者要特別注意。

柿子

柿子含糖量高，容易導致血糖快速升高，因此不建議空腹食用。另外，未熟的柿子含較多單寧酸，容易與胃酸融合，出現胃脹、胃痛。

甘蔗

甘蔗亦是含糖量高的水果，空腹進食容易令血糖飆升，也會促進胃酸分泌。

檸檬

不少人都習慣早上飲檸檬水，以補充維他命C，但假如加入太多檸檬，並在空腹時飲用，會刺激胃酸，造成胃部不適，甚至可能導致胃酸倒流。

蔡濰安提醒，進食水果時，應根據個人身體狀況而衡量，切記注意分量，避免一次食用大量水果。

內容獲營養師蔡濰安授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣

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