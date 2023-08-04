Shure全球首辦絲綢博物館Silent Concert 香港送出限量5套獨立編號SM7B套裝

音響品牌Shure為慶祝SM7 50週年，舉辦全球慶祝活動送出共50套限量編碼 (001-050) SM7B Boxset予Shure全球忠實用家，當中將送出限量5套刻有獨立編號的SM7B予香港區用家。

為隆重其事，日前於Shure全球首次與蘇州絲綢博物館聯手合辦的Silent concert之中，首播以水墨為設計概念的SM7B全新宣傳影片。

演出氣勢磅礴

同場邀來參加原創音樂選秀節目《這！就是原創》，以一曲《蝴蝶》被評審王嘉爾高度評價的閆澤歡率飛鷹樂隊現場演出，透過Shure現場的音響配備為現場觀眾帶來一場氣勢磅礴的音樂演出。

Shure日前於具有深厚歷史文化底蘊的文化殿堂 - 蘇州絲綢博物館，舉辦一場跨越時空的絲綢與音樂之旅 - Shure全球首次於博物館舉行盛大的Silent Concert（靜音演唱會），破格創下跨越時空的絲綢與音樂之旅，擦新古典與經典的火花交替，並特意請來閆澤歡與他的飛鷹樂隊炸場演出。

能量歌曲點燃全場

閆澤歡的音樂自幼受到父親的影響，父親年青時是飛鷹樂隊的鼓手，但後來因為生了閆澤歡及家庭的壓力放棄了音樂，所以閻澤歡的樂隊也叫飛鷹樂隊。

而由幕後走到台前的閆澤歡，不斷地通過自己的作品，向聽眾展示他對音樂的執著和熱愛，活動上他以自己作曲及填詞的《大好時光》充滿能量的歌曲，點燃全場。

舞台上的閆澤歡，用最純粹的方式，將自己的音樂作品分享給台下Shure是次活動的每一位觀眾。

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