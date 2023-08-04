【本土樹木】本地樹木背藏有趣故事 THEi高科院師生編製樹木圖鑑

▲ THEi高科院園藝樹藝 及園境管理（榮譽）理學士師生花了超過一年時間，彙編出《香 港100種景觀樹木圖鑑》一 書。

「紫薇」、「黃榕」、二喬「木蘭」……這些動聽的名字原來並非人物角色專屬，也是香港景觀樹木的品種名稱。

最新影片推介 :

香港的樹木品種多不勝數，習慣在「石屎森林」生活的巿民，難以了解樹木背後的淵源故事；例如「桑」樹的名稱原來與一則「喪」事、一個令人心酸的故事有關。為了讓市民加深了解本地的樹木，香港高等教育科技學院（THEi高科院）園藝樹藝及園境管理（榮譽）理學士課程師生，花了超過一年時間，閱讀了過千份文獻，走訪港、九、新界，遍尋郊野深山至鬧市街角，彙編出《香港100種景觀樹木圖鑑》（《圖鑑》）一書。

負責主編《圖鑑》的THEi高科院環境及設計學院署理院長張浩博士指，此書深入淺出地介紹100種香港高觀賞價值的樹木，除了樹木的外貌特徵、生長習性、花果期等資料外，亦提供其名字由來的淵源故事、中草藥方面的應用價值等。內容由幾位副主編及編委親身實地考察及拍攝，期望為有志於研究本地植物及愛好者提供有用參考，同時宣傳香港地區植物的多樣性，以及提高巿民對樹木的識別能力和保護意識，讓讀者享受到樹木鑒別的樂趣。

遍踏各區 深入郊野 為集齊100種樹木研究

要齊集100種香港景觀樹木的照片和資料，過程並不容易。《圖鑑》副主編之一、THEi高科院園藝樹藝及園境管理（榮譽）理學士畢業生邱佩晴（Gladys）表示，當團隊決定了目標收錄的100種樹木後，單是要找出有關品種在香港生長的地方，便已經花上四、五個月時間，部分更要走進深山才可找到蹤跡。她說：「找到樹木之後，亦要定時觀察其生長周期，以及拍照做記錄。過程中，我們才發現一些樹木原來不會開花或者結果，所以每種樹木都最少要觀察一年才可下定論。」

撰寫樹木介紹的部分，同樣殊不簡單。幾位副主編需要根據學術研究和文獻紀錄，撰寫相關樹木的觀察報告；並將有關的歷史故事收錄其中，讓《圖鑑》的內容更豐富。Gladys舉例說：「以桑樹為例，《搜神記》就記載了一個關於白桑樹起源的故事：一名婦人為了找回失蹤的丈夫，許諾將自己的女兒許配給尋回她丈夫的人，然而卻是一匹馬帶著她的丈夫回來，她唯有恨心將女兒下嫁於馬匹。她的丈夫得知後，憤而殺死了該匹馬，剝下馬皮放在後院，女兒卻與馬皮同告失蹤。後來，村民在一棵樹上發現絲綢和繭，相信是年輕女兒與馬的化身，便以這則『喪』事，命名該樹為『桑』樹。」

Gladys現時在一間社會企業擔任助理項目經理，負責推廣都市農業，期望更多人關注城市綠化及樹木培育等議題。她說：「植物背後有很多故事和有趣之處，我們希望《圖鑑》除了作為業界的工具書外，亦可以為樹木愛好者提供有用及有趣的資訊，成為他們喜歡的收藏書。」

自小熱愛植物 參與編委工作 冀加深市民對樹木了解

《圖鑑》的編委、THEi高科院園藝樹藝及園境管理（榮譽）理學士應屆畢業生張綺文（Anthea）同樣指出，書中樹木的介紹均生動有趣，相關的歷史和故事也引人入勝，是大人、小朋友均適合的讀物。她希望《圖鑑》的出版有助更多人認識香港的樹木，了解它們有趣和珍貴之處。

Anthea自小喜歡綠油油的戶外環境，小時候父母已經常帶她去住所附近的市鎮公園遊玩，時至今日，在公園度過悠閒時光仍是她最愛的假日活動之一，例如野餐和散步。對綠色植物的喜愛推動她於中學畢業後選擇升讀THEi高科院園藝樹藝及園境管理課程，期間她除了學到植物學的知識，更深入地了解植物科學、樹藝和環境、可持續園境管理等範疇的知識。在學院及老師安排下，她更獲得實習及兼職工作機會，參與鄉郊保育資助計劃下有關新界梅子林的樹木調查項目，以及擔任港珠澳大橋的園藝及樹木管理工作，累積實戰經驗。

今次Anthea參與《圖鑑》的編輯工作，主力將英文內容翻譯成中文，例如學術文獻，以及輔助拍攝樹木照片。她認為是一個難得的學習機會，並說：「在疫情期間，我們外出考察的機會無可避免地減少，今次編書正好讓我有機會看遍全港各區的樹木。香港郊野的生物多樣性高，單計景觀樹木已為數不少，今次的《圖鑑》中，有些樹種我之前也並不認識。由一開始的迷惘，到現在能夠分辨更多樹木的特徵，讓我獲益匪淺，亦有助我日後在園藝、樹藝及園境管理方面的工作。」

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳