【涼茶宜忌】夏日炎炎涼茶降火　不同體質飲用涼茶大不同

▲ 不同體質的人士，適宜飲用的涼茶大不同。

炎炎夏日，不少人會飲涼茶降火，但選涼茶其實也要按體質。註冊中醫師彭淑儀曾撰文分享，不同體質的人士，要選擇適合自己的涼茶，避免越喝體質越差。

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涼茶並非人人都適合。彭醫師分享，涼茶顧名思義偏寒涼，因此寒底人士（較為怕冷、喝冰飲會令身體不適、手腳或全身冰冷、口唇色淡 ）不適宜飲用。

熱底人士雖比較適合飲用涼茶，但也不應把涼茶當水喝，一般上火的人士一個星期可以飲用1至3次，一次一杯即可。如果過度飲用涼茶，會傷及人體陽氣和脾胃功能。

熱底人士：

特徵：長口瘡、容易喉嚨痛、易生暗瘡、體溫較高、小便偏黃。

推薦涼茶：桑菊銀花茶

材料：桑葉、桔梗、菊花、金銀花各8克，甘草3克，薄荷3克

做法：將全部材料加入鍋中用3碗水煮10分鐘服。

濕熱人士：

特徵：面有油光、口苦、容易出暗瘡、疲倦、大便黏稠、小便量少且黃、婦女帶下偏黃。

推薦涼茶：羅漢果五花茶

材料：羅漢果1/2粒、金銀花、菊花、 槐花、木棉花、雞蛋花各10克

做法：將羅漢果洗淨，所有材料一齊放入湯鍋，加1500ml清水，大火煮滾後轉小火煮約2小時。待鍋中湯水收剩1/3時，將渣濾掉即可飲用。可加適量紅糖。

虛火旺人士：（表現與一般熱底人士相似，請注意鑒別）

特徵：容易覺得口乾，喉嚨乾燥不適，皮膚缺少滋潤，乾燥無華，還容易上火，常生口瘡，常便秘，大便偏乾、情緒不穩定，注意力不集中，晚上容易失眠 、體溫正常，但手心、腳心發熱。

虛火旺體質十分普遍，現代人工作繁忙，壓力大，睡眠不足，常常睡不足六七小時，容易傷陰，導致津液不足，演變成為虛火 。這一種體質不適合飲用清熱解毒降火型的涼茶，因為這一類涼茶過於寒涼，更傷陰，越飲口越乾。

推薦涼茶：花旗參滋陰清熱茶

材料：花旗參10克 ，沙參15克，玉竹10克，百合10克

做法：將材料浸洗，花旗參除外，其餘材料放入煲內，用6碗水煮約1小時成4碗，投入花旗參片，再煮5分鐘即可供食。可加適量紅糖。

彭醫師提醒，孕婦、長者、體質虛寒人士、正值經期及痛經之女士、蠶豆症人士，都是不適合飲涼茶的人士。

而小朋友和長者雖可飲用涼茶，但只限藥性較溫和的涼茶。廿四味、龜苓膏則不適合小朋友飲用或食用，因小朋友和長者脾胃相對較為虛弱，受不得寒涼。而且小孩的發育需要身體陽氣的推動，過度喝涼茶後損傷體內陽氣，也有可能會影響生長發育。

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責任編輯：羅嘉欣