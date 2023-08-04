【低收入住户】立法會研究：非從事經濟活動住户比例　過去25年間倍增達39.6萬

▲ 研究發現，仍在輪候公屋或不合資格申請公屋的人，受到租金攀升影響。(資料圖片)

政府亦在今年訂出精準扶貧的三大目標組別，分別是劏房户、 單親住户， 以及全長者住户。立法會秘書處研究報告指，在低收入住户當中，非從事經濟活動住户的比例，於過去25年間由33.8%倍增至2021年的74.1%，共達39.6萬個住户。人口高齡化令全長者住户數目大增，於1996年至2021年間由8.6萬個增加至25.3萬個。有非長者成員的低收入住户中，非從事經濟活動的住户數目在期內亦同樣飊升約2倍，由5萬個增至15.7萬個。

立法會秘書處今日發表研究報告，報告利用2021年人口普查的數據，與25年前的情況比較。報告指，約56萬人的全長者住户中，約有三分之二為低收入住户(其定義為住户收入五等分組別中最低的住户)；而分別涵蓋約21萬人的劏房户和單親住户中，則均約有四成為中低收入住户(即住户收入五等分組別中次低的住户)。

報告指出，非從事經濟活動的住户未能獲得就業收入，成為低收入住户的收入未有增長的重要因素(當中第10個百分位住户的每月收入更由2016年的5,700港元下跌約17%至2021年的4,700港元)。加上其他中收入及高收入住户的收入基本呈向上趨勢，本港住户收入差距因而擴闊。

8萬料理家務者和提早退休人士 屬潛在勞動力

此外，低收入而非從事經濟活動的住户當中，達工作年齡而沒有從事經濟活動的成員共有20萬人。其中有40.8%或8.13萬位為料理家務者和提早退休人士，其同住家人中未有兒童、較年長的長期受照顧人士或殘疾/病患者等需要受照顧成員，似乎未必需要照顧同住家人。報告認為，當局如能深入了解他們不投入勞工市場的原因，並協助克服相關障礙，將有望改善這些住户的入息，同時為本港釋放一定數量的潛在勞動力。

現金津貼試行計劃、過渡性房屋和簡約公屋 對受惠住戶有明顯紓緩作用

研究發現，仍在輪候公屋或不合資格申請公屋的人，受到租金攀升影響，住屋開支負擔近年變得十分沉重，指政府的現金津貼試行計劃、過渡性房屋和簡約公屋，都會對受惠住戶有明顯紓緩作用。

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責任編輯：區綽彥