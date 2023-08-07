【尿床困擾】中學至今每周至少尿床1次 24歲OL崩潰：一夢到馬桶就解放【附夢境解說】

▲ 24歲女子仍會尿床，由中學開始每周至少1次，崩潰：一夢到馬桶就解放。

大部分人在小時候都會有過尿床的經歷。台灣一名24歲女子卻分享自己至今仍然尿床的尷尬，她從中學開始受到尿床的困擾，且每周最少一次，多則兩次，即使看了半年泌尿科亦沒有改善，於是上網詢問網友的建議。

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該名女網友於Dcard討論區以「24歲了還會尿床…」為題發文表示，從中學開始有尿床的問題，直至24歲仍會發生，曾經看過半年泌尿科都沒有改善。她指，雖然伴侶並不介意，但24歲仍然尿床讓她感到非常困擾。她表示，伴侶是晚上即使喝大量水都可以一覺睡到天亮，且有時半夜會因尿急醒來上廁所。

我就很好奇是怎麼在睡夢裡知道自己真的想尿尿，因為我真的只要一夢到馬桶就會解放。

帖文發出後不少網民紛紛提出建議，有自稱是醫生的網民指，「找泌尿科做尿路動力學，先確定膀胱有沒有問題，如果有問題再進一步的尋找問題在哪」。而樓主則回復只在中學時期發生下肢疼痛的狀況，之後就再也沒有這種情況。

有網民提到自己亦有類似情況，「我是退伍後工作壓力大，開始有尿床的問題」，因此懷疑她是否同樣有心理因素影響或腦下垂體的問題導致抗利尿激素不足。女子則指出，自己幾乎沒有壓力，工作、感情狀況都穩定，尿床時另一半和媽媽都不會責備，惟小時候曾因爸爸出軌造成了深刻的印象，

我也不知道這算不算陰影，也不知道是不是因為這種情況造成。但都是發生在我小學的時候，尿床確實國二還國三才開始的…

另外，有不少網民懷疑樓主無法分清現實和夢境，而樓主也承認，即使嘗試各種在夢裡控制自己的方法都試過都失敗，因此建議樓主，「不管是現實還是夢裡，只要上廁所前都用力閉上眼睛再睜開，確定是現實再上廁所」、「我小時候尿床也都是因為夢到廁所，幾乎每次都是同樣的原因，所以後來夢到廁所就會回想起『我快尿床了』，意識到我現在在作夢，就想趕快醒來，後來就再也沒有尿床了」。

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夢境會反映身體狀況

香港註冊催眠治療講師盧梓冠（Kenji Lo）在接受TOPick訪問時表示，每個人可能都發過去廁所的夢，尤其是小朋友時期，通常都一發夢就會尿床。因為夢會即時反映身體的情況，大人亦會因為尿急而發去廁所夢，不過正常的大人有自制能力，所以不會尿床。同樣，有些隱疾會透過夢境告訴我們，去廁所的夢也有需要排除負能量的意思。

他又指出，夢其中一個作用，就是提醒我們有哪些要注意的地方，如果未能解決，夢會連續不停提醒我們。通常做夢的情況差不多，但內容上應該會有不同，因為潛意識也會有些建議給我們。因此，若該名女生身體上真的無問題，就要分析她的心因性問題在哪，是否她自己內在不想控制尿急和尿床所致。

我們現實中有情況發生，才會發相關的夢境，而這些夢境是潛意識的提醒，希望我們會覺察到問題所在。如果自身不知道改善方向，有機會夢都會有提示。

對於如何分清現實與夢境，Kenji則提出，可以創造一個現實和夢之間的分別，如現實中不會佩戴手錶，想像自己在夢中會戴上。不過他指出，在醫學上，她可能因為一些腦內分泌物不足，所以導致睡眠時未能完全在夢中。

Kenji又建議，該名女生最好找專家尋出心因性的問題，看尿床是否屬於一種無意識的發洩行為，如果有詳細的夢境內容，可能會有所發現。另外，如果是腦內分泌不足，最簡單的就是看精神科，靠吃一些藥物補充。當然，健康的日常生活也可以有所改變。

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責任編輯：羅嘉欣